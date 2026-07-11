الأرصاد تحذر من ذروة الحرارة: لا تخرجوا بين 12 و4 عصرًا.. والرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة

حذرت الدكتورة منار غانم، نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، مؤكدة أن ارتفاع نسب الرطوبة هو الظاهرة الجوية الأبرز خلال هذه الفترة، إذ يزيد الإحساس بدرجات الحرارة عدة درجات عن القيم المسجلة، رغم استقرار الطقس وعدم وجود موجات حارة استثنائية.

الأرصاد: لا موجات حارة استثنائية منذ بداية الصيف

أكدت الدكتورة منار غانم أن الأجواء الصيفية مستقرة إلى حد كبير منذ بداية فصل الصيف، موضحة أن درجات الحرارة المسجلة تدور حول معدلاتها الطبيعية، أو تزيد عنها بدرجة إلى درجتين فقط، دون تسجيل ارتفاعات استثنائية.

الرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة هو العامل الرئيسي في زيادة الإحساس بحرارة الطقس، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة تبلغ نحو 35 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 38 أو 39 درجة بسبب الرطوبة المرتفعة.

وأضافت أن الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية.

السواحل أقل حرارة.. لكنها الأعلى في الرطوبة

وأشارت نائب رئيس المركز الإعلامي بالأرصاد إلى أن المناطق المطلة على البحر المتوسط تسجل أعلى نسب للرطوبة، لكنها في الوقت نفسه الأقل في درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمى بين 30 و32 درجة مئوية، مع تحسن الإحساس بالطقس نتيجة نشاط الرياح ونسيم البحر.

نشاط رياح في بعض المناطق المفتوحة

وأوضحت غانم أن طقس اليوم سيكون حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال البلاد، وشديد الحرارة على جنوب الجمهورية، فيما يسود ليلًا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن بعض المناطق المفتوحة ستشهد نشاطًا للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ما يساهم في تقليل الإحساس بالرطوبة وتحسين الأجواء في الأماكن المكشوفة.

تحذير من التعرض للشمس وقت الظهيرة

ونصحت الدكتورة منار غانم المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، وضرورة استخدام وسائل الوقاية مثل المظلة أو القبعة، إلى جانب التواجد في أماكن جيدة التهوية لتقليل الإحساس بارتفاع الرطوبة.

كما لفتت إلى ظهور شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية خلال الساعات الأولى من الصباح، مؤكدة أنها سرعان ما تتلاشى وتتحسن معها الرؤية.

البحر المتوسط مناسب للمصايف مع الالتزام بالتعليمات

وأكدت أن ارتفاع أمواج البحر المتوسط يتراوح بين 1.5 و2 متر، وهي حالة مناسبة لأعمال الصيد والملاحة، بينما يتعين على المصطافين الالتزام بتعليمات المنقذين ورايات الشواطئ، والتواجد في المناطق الآمنة القريبة من الشاطئ.

وأضافت أن حالة البحر الأحمر معتدلة ولا توجد أي معوقات تؤثر على أعمال الصيد أو الملاحة البحرية.

تشهد مصر خلال فصل الصيف ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الرطوبة، خاصة بالمناطق الشمالية والساحلية، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن المعدلات الفعلية. وتصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل دوري تحذيرات وإرشادات للمواطنين لتجنب التعرض المباشر للشمس خلال فترات الذروة، حفاظًا على الصحة العامة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.