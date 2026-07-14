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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزيرا الرياضة والسياحة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

وزيرا الرياضة والسياحة والآثار
وزيرا الرياضة والسياحة والآثار
عبدالله هشام
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التقى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الجديدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يُسهم في دعم السياحة الرياضية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمنشآت الرياضية والشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وقد استهل شريف فتحي اللقاء بالترحيب بوزير الشباب والرياضة، مؤكداً على أن هناك فرصاً واعدة لتعزيز التعاون بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة السياحة والآثار، وما تشهده من تطور في منظومة التسويق والترويج السياحي.

وأكد جوهر نبيل على حرص وزارة الشباب والرياضة على استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في دعم السياحة الرياضية وتعظيم الاستفادة من المقومات التي تمتلكها الدولة، بما يواكب رؤية مصر في التنمية المستدامة، مشيراً إلى ما تمتلكه مصر من بنية تحتية رياضية حديثة ومتطورة يؤهلها لاستضافة كبرى البطولات والفعاليات والمعسكرات الدولية.

ومن جانبه، استعرض شريف فتحي  أبرز محاور هذه الاستراتيجية، موضحاً أن رؤية هذه الاستراتجية ترتكز على إبراز التنوع الفريد الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري وما يزخر به من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة، من بينها السياحة الرياضية.

وتناول اللقاء استعراض مقومات المنشآت الرياضية والشبابية بالمدن السياحية وما تقدمه من خدمات تجعلها وجهات قادرة على استضافة البطولات والفعاليات والمعسكرات الرياضية التدريبية للفرق والمنتخبات الدولية لإقامتها في مصر، بما يُعزز مكانتها كوجهة سياحية ورياضية متكاملة.

كما ناقش الوزيران سبل الاستفادة من البنية التحتية الرياضية المتطورة التي تتمتع بها المقاصد السياحية المصرية، بما يسهم في تنويع المنتج السياحي وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الرياضية.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى تنسيق الجهود بين الوزارتين، ووضع آليات تنفيذ واضحة، إلى جانب دراسة اختيار مدينة شرم الشيخ، بما تضمه من منشآت وبنية رياضية متطورة، لتكون مشروعًا تجريبيًا (Pilot Project)، تمهيدًا لتعميم التجربة على مختلف المقاصد السياحية التي تمتلك مقومات مماثلة، بما يعزز التكامل بين وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة، وبما يسهم في تحويل هذه المنشآت إلى وجهة شبابية ورياضية وسياحية متكاملة، تقدم تجربة متميزة للزائرين والمشاركين في البطولات والمعسكرات الرياضية الدولية، ويدعم ترسيخ مكانة مصر كواحدة من الوجهات الرائدة في مجال السياحة الرياضية.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية تقديم تجربة سياحية رياضية متكاملة لا تقتصر على الترويج لمنشأة رياضية بعينها داخل مقصد سياحي محدد، وإنما تمتد لتشمل مختلف المقومات والأنشطة والمنتجات السياحية التي تتميز بها الوجهة، بما يعزز من القيمة المضافة للزيارة، من خلال الاستمتاع بزيارة المواقع الأثرية، والسياحية أو ممارسة الأنشطة البحرية والترفيهية، إلى جانب ربط الوجهة بوجهات سياحية أخرى قريبة أو مكملة لها بسهولة وسرعة، بما يسهم في تقديم تجربة سياحية متكاملة.

كما تم الإتفاق أيضا على إعداد دراسة تحليلية مقارنة مع أبرز الدول المنافسة في مجال السياحة الرياضية، للاستفادة من أفضل الممارسات وتقييم فرص نجاح المشروع.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تمتلك 1500 غرفة في المدن السياحية، و1600 غرفة في المدن غير السياحية، والتي تشمل: شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، وأبي قير بالإسكندرية، وبورسعيد، والعريش، ورأس البر، والوادي الجديد، إلى جانب عدد من مراكز الابتكار والتعلم الشبابي ومنتديات الشباب والمعسكرات المنتشرة بمختلف المحافظات، بما يدعم استضافة الفعاليات والبرامج والمعسكرات الشبابية والرياضية.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة السياحة والآثار وزارة السياحة والآثار وزارة الشباب والرياضة

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