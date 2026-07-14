قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى قطر لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
لمحدودي الدخل.. أرخص سيارة زيرو في مصر بنصف مليون جنيه
أندرويد فقط.. طريقة تشغيل حسابين WhatsApp Business على نفس الهاتف
حاولتا المرور عبر مسار ملغوم.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلتين في ⁠مضيق هرمز
دعاء آخر فجر من محرم.. 10 كلمات تسلمك من المصائب وتصب عليك الرزق صبا
أسهل طريقة لاستخراج قيد عائلي
بسبب الوضع الأمني.. السفارة الأمريكية في الإمارات تعلق جميع المواعيد القنصلية
إطلاق صافرات الإنذار في البحرين والداخلية توجه رسالة للمواطنين
ترامب يطالب دول الخليج بدفع تعويضات للولايات المتحدة مقابل حراسة مضيق هرمز
أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
دعاء الوضوء لصلاة الفجر.. 5 كلمات تثبت قدمك على الصراط يوم القيامة
محمد صلاح وهيثم حسن .. أبرز غيابات نجوم المنتخب عن حفل استاد القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنقاذ الإسماعيلي وتطوير الاستادات.. كواليس تحركات وزارة الرياضة لدعم الأندية الشعبية

النادي الاسماعيلي
النادي الاسماعيلي
يارا أمين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الشباب والرياضة، إن تطوير الاستادات الخاصة بالأندية الجماهيرية مطروح للنقاش.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج "مودرن سبورتس" تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة "مودرن": "مطروح في النقاش قصة الاستادات والتطوير وكل الأمور الخاصة بالنادي وكل ما يتعلق بأعباء مالية أو ما يتعلق بالنادي ستكون مسئول عنها الشركة، وستنهي فكرة التعثر المالي للأندية وتحقق لأندية الشركات الجماهيرية التي كانت تفتقدها".


وتابع: "سيتم التوصل لصيغ مشتركة بين تذاكر المباريات وكل الأشياء الخاصة بزيادة أعداد الجمهور المكثف في الفترة المقبلة، هذا المسار الخاص بدعم الأندية الجماهيرية سيكون مستمر ومنفصل عن المسابقات والمنافسة وهناك مذكرات تفاهم أخرى يتم دراستها حاليا".

واختتم: "الأمر يوجد به تفاصيل كثيرة جدا وتتعلق بكل الديون الخاصة بالأندية وكل الأعباء المالية والوزير لديه عزم على إنهاء الأمور الخاصة بالأندية الجماهيرية، مع كل الدراسات الخاصة بكل الأندية الجماهيرية سيظل النادي الإسماعيلي محل اهتمام خلال الفترة المقبلة، لابد نهائيا بالنسبة للوزير إنهاء الأمور الخاصة بالإسماعيلي سواء بدخول مستثمرين جدد أو أمور أخرى".

محمد الشاذلي وزارة الشباب والرياضة برنامج مودرن سبورتس هاني حتحوت النادي الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

اسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. كم سعر عيار21؟

مصعد

بعد حادث التجمع .. كيف تتصرف إذا تعطل بك المصعد فجأة؟

سعر الدولار اليوم وفقاً لآخر تحديث في البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر.. آخر تحديث لأسعار الصرف في البنوك

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

أسعار الذهب اليوم

سقوط مفاجئ لأسعار الذهب بعد إعلان ترامب.. بكام عيار 21 ؟

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

ترشيحاتنا

حسام حسن

حسام حسن: منحت مرموش فرصًا كثيرة.. ودفعت بهيثم حسن بعد تراجع ثقته

طارق الجنايني

صيغة للعدالة.. طارق الجنايني يطالب بدراسة آليات تطبيق حق الأداء العلني قبل إقراره

المساعدات المصرية

اللجنة المصرية لإغاثة غزة: جهود متواصلة لتوفير المياه والمساعدات وسط ظروف إنسانية قاسية

بالصور

بسبب الضغوط العالمية.. فولكس فاجن تدرس شطب 50 ألف وظيفة حول ‏العالم

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

سبب خضوع حسام حسن لعملية قسطرة وتركيب دعامات.. العميد يكشف التفاصيل

حسام حسن
حسام حسن
حسام حسن

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

فيديو

التعامل مع لدغة الثعبان

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد