الأنبا باسيليوس يتفقد فعاليات الندوة التكوينية الثانية لخدام الايبارشية

تفقد أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، فعاليات الندوة التكوينية الثانية لخدام وخادمات الايبارشية، الذين أتموا حضور العام الماضي.

تقام فعاليات الندوة التكوينية تحت إشراف وتنظيم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، وذلك بمبنى الخدمات والتكوين، بسمالوط، في الفترة من الثاني عشر، وحتى السابع عشر من يوليو الجاري.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية الاستفادة من جميع اللقاءات التكوينية التي تهتم ببنيان الخادم، مستمعًا إلى جميع آرائهم، ومقترحاتهم.

تدور محاضرات الندوة حول الموضوعات التالية: (العقيدة - القانون الكنسي - الكتاب المقدس - تاريخ الكنيسة - الطقوس - اللاهوت الأدبي).