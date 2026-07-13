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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس الاتحاد الفرنسي يكشف حقيقة حسم خليفة ديشامب

ديشامب
ديشامب
مجدي سلامة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

نفى فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن يكون قد حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب خلفا لديدييه ديشامب رغم ارتباط اسم زين الدين زيدان بتولي المهمة بعد نهاية كأس العالم 2026.

وقال ديالو، في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية، إن الإعلان عن خليفة ديشامب سيتم بعد انتهاء مشوار المنتخب في المونديال، مؤكدا أن الاتحاد لا يرغب في التسرع خلال الفترة الحالية، خاصة مع استمرار فرنسا في المنافسة على اللقب.

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي أثار الجدل سابقا؛ بعدما قال إنه يعرف بالفعل اسم المدرب القادم، وهو ما فتح الباب أمام التكهنات حول اقتراب زيدان من قيادة المنتخب، لكنه أوضح أن تصريحاته فُسرت بشكل خاطئ.

وأضاف: "لم أذكر أي أسماء، وعلاقتي مع ديشامب جيدة جدا، مسؤوليتي هي التخطيط للمستقبل، لكن يجب احترام من يعملون حاليا".

وأكد رئيس الاتحاد أن رحيل ديشامب كان قرارا شخصيا من المدرب، مشيرا إلى أن تجديد عقده كان ممكنا لولا إعلانه مسبقا عن رغبته في إنهاء مسيرته مع المنتخب بعد المونديال.

ويعيش ديشامب آخر فصول حقبته التاريخية مع فرنسا، بعدما قاد المنتخب إلى التتويج بكأس العالم 2018، والوصول إلى نهائي مونديال 2022، إضافة إلى الفوز بدوري الأمم الأوروبية 2021، قبل أن يقود "الديوك" إلى نصف نهائي كأس العالم 2026.

زيدان المرشح

أما زيدان، فيبقى المرشح الأبرز لخلافته، خاصة بعد ابتعاده عن التدريب منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021، عقب حقبة ذهبية توج خلالها بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.

رئيس الاتحاد الفرنسي ديشامب الاتحاد الفرنسي

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