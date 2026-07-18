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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الهرم.. اليوم

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الهرم في القضية رقم 20072 لسنة 2026 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 3529 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الدائرة الأولي إرهاب مجمع محاكم بدر جماعة إرهابية إرهاب خلية الهرم

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