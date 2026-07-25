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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 24 متهما بالهيكل الإداري للإخوان في التجمع.. الإثنين

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، الإثنين المقبل الموافق 27 يوليو 2026، للشهود في محاكمة 24 متهما، في القضية رقم 15071 لسنة 2024 جنايات التجمع، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري بالتجمع.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في عضون الفترة من عام 1992 وحتى 29 أكتوبر من عام 2022 بالقاهرة والجيزة ومحافظات أخرى، المتهمان الأول والثاني وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثالث وحتي الأخير لتلك الجماعة الإرهابية، مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 24 متهما الهيكل الإداري للإخوان إرهاب

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