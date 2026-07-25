محاكمة 4 متهمين بخلية مصر القديمة.. بعد قليل

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بعد قليل، محاكمة 4 متهمين، في القضية رقم 14097 لسنة 2022 لسنة 2025 جنايات مصر القديمة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة تولي المتهمين الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الثالث والرابع انضما لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب.