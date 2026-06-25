قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم (تعرف على الشروط)
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي بالمنامة التطورات الإقليمية والدولية
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القليوبية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية
هل صام النبي يوم عاشوراء؟ دار الإفتاء تجيب
مع ارتفاع درجات الحرارة .. احذر كوارث الإجهاد الحراري للعمال
مفاجأة غير سارة .. من هو منافس المغرب في كأس العالم 2026؟
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي ملف الاتفاق الإيراني
الأرصاد تكشف أسباب استقرار الطقس رغم موجات الحر العالمية.. ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية
الصحة اللبنانية : 3 شهداء وجريح في غارة إسرائيلية على سيارة ببلدة ميفدون
هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه
وزير الخارجية الأمريكي: أي اتفاق مع إيران سيراعي أمن الحلفاء في الخليج
مظهر شاهين : كأس العالم ليس منصة للترويج للمثلية المرفوضة دينًا وأخلاقًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مظهر شاهين : كأس العالم ليس منصة للترويج للمثلية المرفوضة دينًا وأخلاقًا

الشيخ مظهر شاهين
الشيخ مظهر شاهين
محمد شحتة

تابع الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بوزارة الأوقاف، باستهجان بالغ ما يُثار بشأن فرض ارتداء شعارات ورموز تُروِّج للمثلية الجنسية خلال منافسات بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر نرفضه رفضًا قاطعًا، ونعتبره خروجًا خطيرًا بالرياضة عن رسالتها السامية، وتحويلًا لها إلى وسيلة لفرض توجهات فكرية وأخلاقية تتعارض مع عقائد الشعوب وقيمها وثوابتها.

وقال مظهر شاهين في تصريح له، إن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الدين والفطرة والأخلاق، وحرَّمت الفواحش، فقال الله تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾، كما قصَّ القرآن الكريم خبر قوم لوط في مواضع متعددة؛ تأكيدًا لعظم هذه الجريمة، وبيانًا لخطورتها على الفرد والمجتمع. ومن ثم فلا يجوز لمسلم أن يقبل الترويج لهذا السلوك، فضلًا عن إلزام الآخرين بإظهار شعاراته أو الدعوة إليه.

قيم لا يجوز التفريط فيها

كما أن هذا التوجه يتصادم مع القيم الدينية والأخلاقية والأعراف الراسخة للمجتمع المصري، الذي قام عبر تاريخه على احترام الأسرة وصيانة الفطرة والمحافظة على منظومة الأخلاق العامة، وهي قيم لا يجوز التفريط فيها أو المساومة عليها تحت أي ضغط أو شعار.

وأكد أننا نعلن رفضنا القاطع لكل محاولة لاستغلال بطولة كأس العالم أو أي محفل رياضي دولي في الترويج للمثلية الجنسية أو فرض رموزها وشعاراتها على اللاعبين أو الجماهير. فالرياضة رسالة إنسانية سامية، تقوم على التنافس الشريف والتقارب بين الشعوب، وليست أداة لتمرير أجندات فكرية أو أخلاقية تتصادم مع عقائد الأمم وثوابتها وقيمها.

وقال مظهر شاهين، إن تحويل حدث رياضي عالمي يتابعه مئات الملايين من الكبار والصغار إلى منصة لتطبيع سلوك حرَّمته الشرائع السماوية ورفضته القيم الأخلاقية المستقرة، يُعد انحرافًا عن رسالة الرياضة، وإساءة إلى مشاعر المؤمنين في مختلف أنحاء العالم، الذين يتمسكون بدينهم وفطرتهم ويرفضون فرض مفاهيم تخالف معتقداتهم على أبنائهم ومجتمعاتهم.

كما نطالب الاتحادات الرياضية والمنظمات الدولية باحترام التنوع الديني والثقافي والحضاري بين الأمم، والكف عن استخدام البطولات الرياضية العالمية لفرض توجهات أيديولوجية محل خلاف واسع بين شعوب العالم،  وتحريم واستنكار لدي المسلمين وأهل الكتب السماوية جميعا، فاحترام التنوع الحقيقي يقتضي احترام حق الشعوب في التمسك بدينها وقيمها وهويتها، لا السعي إلى فرض رؤية واحدة شاذة على الجميع.

وأكد أن الحفاظ على الفطرة والأخلاق والأسرة ليس موقفًا دينيًا فحسب، بل هو ضرورة إنسانية لحماية المجتمعات واستقرارها، وأن رسالة الرياضة يجب أن تبقى عنوانًا للمنافسة الشريفة والتعارف بين الأمم في إطار أخلاقي، لا وسيلة لإثارة الانقسام أو نشر ما يخالف عقائد الشعوب وثوابتها.
 

مظهر شاهين كأس العالم شعارات سياسية مسجد عمر مكرم وزارة الأوقاف الولايات المتحدة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

مجلس الوزراء

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن العمل عن بُعد كل أسبوع.. تفاصيل

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

بالصور

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

زيت جوز الهند بين الفوائد والمخاطر.. هل يستحق لقب الغذاء الخارق؟

فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة

بعد البراءة .. أبرز إطلالات جيهان الشماشرجي خطفت بها الأنظار

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

نشرة المرأة والمنوعات | هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. متلازمة الطفل المنسي خطر ينتهي بكارثة داخل السيارة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد