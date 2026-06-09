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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

براءة سيدة دجلة بالمز من تهمة تسميم الكلاب بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

برأت محكمة جنح ثالث أكتوبر اليوم الثلاثاء سيدة متهمة بوضع السم للكلاب داخل كمبوند شهير بأكتوبر، بعد استئنافها على حكم حبسها 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه.

وأصدرت محكمة جنح 6 أكتوبر، حكمًا غيابيًا بحبس متهمة 6 أشهر مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ لحين نظر المعارضة، لإدانتها بتسميم مجموعة من الكلاب داخل كمبوند دجلة بالمز بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

تعود الواقعة المذكورة إلى شهر مايو من العام الحالي، عندما نشرت إحدى السيدات استغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وثّقتها بمقاطع فيديو تظهر مشاجرة نشبت بينها وبين سيدة أخرى داخل كومباوند بمدينة 6 أكتوبر، إذ اتهمت السيدة الأخرى بوضع السم للكلاب، استخدمت خلال مادة محرمة دوليًا وفقًا لادعائها، ما أدى إلى إصابة شخصين بسبب ملامستهما لهذه المادة السامة، واتهامها بتسميم 8 كلاب.

واختتمت السيدة المستغيثة رسالتها بالقول: «نرجو محاسبة المتسببة في هذه الجريمة التي ارتكبتها، خاصة وأنها ليست الواقعة الأولى لوضع السم للحيوانات»، ومن جانبها، قامت الأجهزة الأمنية في الجيزة بفحص تفاصيل المشاجرة التي وقعت بين السيدة وآخرين داخل المجمع السكني، بسبب وضعها السم للكلاب في الطعام، ما تسبب في إصابة بعض الأشخاص.

سيدة دجلة بالمز تسميم الكلاب بأكتوبر تسميم الكلاب سيدة متهمة بوضع السم للكلاب

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