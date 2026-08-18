أهم أخبار السويس اليوم.. قرار جديد للطلاب واستعدادات مكثفة بطريق السخنة واختبارات الجامعة الأهلية

شهدت محافظة السويس اليوم عددا من الأحداث والقرارات الهامه التي تمس قطاعات التعليم والخدمات والطوارئ، أبرزها خفض درجات القبول بالمدارس الفنية لإتاحة فرص أكبر أمام الطلاب إلى جانب متابعة جاهزية لنقاط الإسعاف والحماية المدنية بطريق السويس – السخنة

وإعلان جامعة السويس الأهلية موعد وشروط اختبارات قدرات كلية الفنون التطبيقية للعام الجامعي الجديد

فرصة جديدة لطلاب السويس .. خفض درجات القبول بالمدارس الفنية

وافق اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس على خفض درجات تنسيق القبول بالمدارس الفنية بمختلف نوعياتها وتخصصاتها بما يتيح لعدد أكبر من الطلاب فرصة الالتحاق بالتعليم الفني، وذلك في إطار القواعد والضوابط المنظمة لعملية القبول.

ويأتي القرار لدعم الطلاب وتوفير مسارات تعليمية تتناسب مع قدراتهم وميولهم خاصة مع أهمية التعليم الفني في اكتساب المهارات العملية وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل.

وأكد محافظ السويس أهمية دعم التعليم الفني والاستفادة من قدرات الطلاب بما يسهم في إعداد أجيال تمتلك المهارات والخبرات اللازمة للمشاركة في جهود التنمية وفتح آفاق جديدة أمامهم للحصول على فرص عمل وبناء مستقبل أفضل.

لحماية المواطنين والمصطافين.. محافظ السويس يتفقد نقاط الإسعاف والإطفاء بطريق السخنة

تفقد اللواء أركان حرب هاني رشاد محافظ السويس، عدد من نقاط الإسعاف والحماية المدنية بطريق السويس – السخنة لمتابعة مستوى الجاهزية وسرعة التعامل مع البلاغات والحالات الطارئة في ظل أهمية الطريق الذي يخدم المواطنين والمصطافين والمناطق السياحية والصناعية.

وشملت الجولة تفقد فرع هيئة الإسعاف بالسادات، حيث تابع المحافظ مدى استعداد نقطة الإسعاف للتعامل السريع مع الحالات الطارئة وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين والمترددين على المناطق الساحلية.

كما تفقد نقطة إطفاء الحماية المدنية بطريق السخنة واستعداداتها للتعامل الفوري مع الحوادث والبلاغات، مؤكدا على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد والتنسيق بين الإسعاف والحماية المدنية والجهات المعنية لضمان سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث والحفاظ على الأرواح.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة المستمرة لجاهزية خدمات الطوارئ على طريق السويس – السخنة باعتباره أحد المحاور الحيوية التي تربط المحافظة بالشواطئ والقرى السياحية والمناطق الصناعية.

جامعة السويس الأهلية تعلن موعد اختبارات قدرات كلية الفنون التطبيقية 2026 وشروط التقديم

أعلنت جامعة السويس الأهلية موعد اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببرامج كلية الفنون التطبيقية للعام الجامعي 2026/2027، حيث من المقرر إجراء الاختبارات يوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بمقر الجامعة في الدور الثالث العلوي داخل قاعات الرسم المخصصة للاختبارات.

وتتيح الجامعة التقدم للاختبارات لطلاب الثانوية العامة من شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بحد أدنى 53%، بالإضافة إلى الحاصلين على الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات والمعاهد الفنية المتخصصة بحد أدنى 70%، وفق القواعد والنسب المحددة.

وطالبت الجامعة الطلاب المتقدمين بإحضار الأدوات اللازمة للاختبار ومن بينها أقلام الرصاص HB وB والممحاة، ومسطرة بطول 50 سم، وأقلام فلوماستر وألوان خشبية، إلى جانب الأدوات الهندسية مثل المثلث والبرجل، مع إمكانية إحضار سطح مستوٍ من الخشب أو الكارتون لوضعه أسفل ورقة الرسم.

كما شددت جامعة السويس الأهلية على ضرورة إحضار إيصال حجز كلية الفنون التطبيقية وإيصال حجز اختبار القدرات، مع استكمال إجراءات الحجز قبل موعد الاختبار، ودعت الطلاب المستوفين للشروط إلى سرعة الحجز واستكمال الإجراءات المطلوبة.



