لحماية المواطنين والمصطافين.. محافظ السويس يتفقد نقاط الإسعاف والإطفاء بطريق السخنة

تشهد منظومة الطوارئ على طريق السويس - السخنة متابعة مستمرة بالتزامن مع أهمية الطريق الذي يخدم الشواطئ والقرى السياحية والمناطق الصناعية حيث حرص اللواء اركان حرب هاني رشاد محافظ السويس على تفقد عدد من نقاط الإسعاف والحماية المدنية للوقوف على مستوى الجاهزية وسرعة التعامل مع أي حالات طارئة

وشملت الجولة تفقد فرع هيئة الإسعاف بالسادات حيث تابع محافظ السويس مستوى جاهزية نقطة الإسعاف ومدى استعدادها للاستجابة السريعة للبلاغات والحالات الطارئة بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين والمترددين على المناطق الساحلية

كما شملت الجولة نقطة إطفاء الحماية المدنية بطريق السخنة، حيث تابع المحافظ استعدادات النقطة للتعامل الفوري مع الحوادث والبلاغات في ظل الكثافة التي يشهدها الطريق لخدمة حركة المواطنين والمصطافين والعاملين بالمناطق الصناعية والسياحية

محافظ السويس يوجه برفع درجة الاستعداد

وشدد محافظ السويس على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد والتنسيق بين هيئة الإسعاف والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية لضمان سرعة الانتقال إلى مواقع الحوادث والتعامل معها بكفاءة، بما يسهم في الحفاظ على أرواح المواطنين والعاملين والمترددين على الطريق

وأكد المحافظ أن جاهزية نقاط الإسعاف والإطفاء تمثل عنصر أساسي في دعم الخدمات المقدمة على طريق السويس - السخنة خاصة مع ما تشهده المنطقة من حركة متزايدة للمواطنين والمصيفين والاستثمارات والأنشطة السياحية والصناعية

طريق السخنة محور حيوي لخدمة المواطنين والاستثمارات

وتأتي متابعة جاهزية خدمات الطوارئ بطريق السويس - السخنة في ضوء الأهمية التي يتمتع بها الطريق باعتباره أحد المحاور الحيوية التي تربط مناطق السويس بالشواطئ والقرى السياحية والمناطق الصناعية وهو ما يتطلب استمرار رفع كفاءة الخدمات والتعامل السريع مع أي طارئ



