أولادنا يحتفل بـ10 سنوات من الفن .. 54 دولة تشارك في الدورة العاشرة

تستعد مؤسسة «أولادنا» لتنظيم الدورة العاشرة من ملتقى «أولادنا» الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، خلال الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر المقبل، برئاسة سهير عبد القادر، تحت شعار «ملتقى أولادنا.. الفن يجمعنا»، بمشاركة فنية من 54 دولة عربية وأجنبية.

وتحمل الدورة الجديدة طابعًا خاصًا، بالتزامن مع احتفال الملتقى بمرور 10 سنوات على انطلاقه، إلى جانب الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية الصينية، في إطار استمرار الملتقى في تقديم فعاليات تجمع بين الفن والبعد الإنساني، وتدعم مواهب ذوي القدرات الخاصة وتمنحهم مساحة أكبر للتعبير والمشاركة في الحياة الثقافية.

ويضم البرنامج الفني للدورة مجموعة متنوعة من الفعاليات، من بينها 23 فيلمًا، و16 فرقة للفنون الاستعراضية، و11 فرقة مسرحية، بالإضافة إلى 7 ورش عمل و3 «ماستر كلاس»، بمشاركة فنانين ومبدعين من دول مختلفة.

وتشهد الدورة حضورًا صينيًا ضمن البرنامج الدولي، احتفالًا بسبعة عقود من العلاقات بين مصر والصين، مع استعادة عدد من محطات التعاون الثقافي والفني بين البلدين، بينما تشارك فرق وأعمال فنية من دول عربية وأجنبية عديدة.

كما يحظى الجانب السينمائي بمشاركة دولية واسعة، من خلال أفلام من جنوب أفريقيا وفرنسا ومارتينيك وألمانيا والولايات المتحدة والسويد وإيطاليا، إلى جانب فرق استعراضية من الأرجنتين وبلغاريا ومقدونيا وتنزانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة ومصر.

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بأربعة عروض فنية ومسرحية من القاهرة وعدد من المحافظات، فيما تقدم السودان برنامجًا متنوعًا يشمل الحرف اليدوية والفنون التشكيلية والاستعراضات وورش العمل.

وتولي الدورة العاشرة اهتمامًا خاصًا بالمواهب الشابة، إذ تشهد مشاركة 79 فيلمًا من إنتاج طلاب كليات ومعاهد الإعلام الحكومية والخاصة، في واحدة من أكبر المشاركات الطلابية التي شهدها الملتقى منذ انطلاقه.

ومن المقرر أن يعقد الملتقى مؤتمرًا صحفيًا يوم 29 أغسطس الجاري على مسرح الهناجر، للكشف عن تفاصيل البرنامج الكامل للدورة، وأسماء المكرمين، إلى جانب أبرز الفعاليات الفنية والثقافية والإنسانية.

ويواصل ملتقى اولادنا من خلال دورته العاشرة تأكيد حضوره كمساحة تجمع المواهب من ذوي القدرات الخاصة بمبدعين من مختلف أنحاء العالم، وتستخدم الفن كوسيلة للتعبير والتواصل وفتح مساحات جديدة أمام هذه المواهب.