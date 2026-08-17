قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زواج النفحة.. لماذا ترفضه دار الإفتاء وما شروط الزواج الصحيح؟
وزير التعليم: مسؤوليتنا الوصول إلى صفر طالب لا يجيد القراءة بالمدرسة
"البنتاجون" يوقع عقدًا بقيمة 22.9 مليار دولار لتسريع إنتاج صواريخ توماهوك
إنذارات رسمية لأصحاب 9 مزارع بالإسماعيلية لمنع تشغيل الأطفال بعد مأساة «الدواويس»
بعد إعلان تفاصيل البكالوريا | تربوي يحذر: التقييمات والأداءات الشهرية عبء على المعلمين وبوابة للدروس
برشلونة يوجه رسالة قوية لحمزة عبد الكريم: أهدافه لا تتوقف
معهمش إقامات .. القبض على 14 شخص أفريقى حاولوا الهرب من ارتكاز أمنى بأسوان
يجب قولها جهرا أو سرا.. خالد الجندي: لا تجوز قراءة الفاتحة بدون البسملة
50% من أسئلة امتحانات البكالوريا والثانوية العامة اختيار من متعدد والباقي مقالي..من العام المقبل
إجتياز 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة..شرط لدخول امتحانات البكالوريا
أمن قومي عربي.. تحديات الأمن المائي تتصدر مباحثات نبيل فهمي ووزير الري
مفاجأة في أسعار البيض اليوم وانخفاض أسعار الدقيق والسكر.. ماذا يحدث في الأسواق؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أولادنا يحتفل بـ10 سنوات من الفن .. 54 دولة تشارك في الدورة العاشرة

مؤسسة «أولادنا»
مؤسسة «أولادنا»
تقى الجيزاوي

تستعد مؤسسة «أولادنا» لتنظيم الدورة العاشرة من ملتقى «أولادنا» الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، خلال الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر المقبل، برئاسة سهير عبد القادر، تحت شعار «ملتقى أولادنا.. الفن يجمعنا»، بمشاركة فنية من 54 دولة عربية وأجنبية.

وتحمل الدورة الجديدة طابعًا خاصًا، بالتزامن مع احتفال الملتقى بمرور 10 سنوات على انطلاقه، إلى جانب الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية الصينية، في إطار استمرار الملتقى في تقديم فعاليات تجمع بين الفن والبعد الإنساني، وتدعم مواهب ذوي القدرات الخاصة وتمنحهم مساحة أكبر للتعبير والمشاركة في الحياة الثقافية.

ويضم البرنامج الفني للدورة مجموعة متنوعة من الفعاليات، من بينها 23 فيلمًا، و16 فرقة للفنون الاستعراضية، و11 فرقة مسرحية، بالإضافة إلى 7 ورش عمل و3 «ماستر كلاس»، بمشاركة فنانين ومبدعين من دول مختلفة.

وتشهد الدورة حضورًا صينيًا ضمن البرنامج الدولي، احتفالًا بسبعة عقود من العلاقات بين مصر والصين، مع استعادة عدد من محطات التعاون الثقافي والفني بين البلدين، بينما تشارك فرق وأعمال فنية من دول عربية وأجنبية عديدة.

كما يحظى الجانب السينمائي بمشاركة دولية واسعة، من خلال أفلام من جنوب أفريقيا وفرنسا ومارتينيك وألمانيا والولايات المتحدة والسويد وإيطاليا، إلى جانب فرق استعراضية من الأرجنتين وبلغاريا ومقدونيا وتنزانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة ومصر.

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بأربعة عروض فنية ومسرحية من القاهرة وعدد من المحافظات، فيما تقدم السودان برنامجًا متنوعًا يشمل الحرف اليدوية والفنون التشكيلية والاستعراضات وورش العمل.

وتولي الدورة العاشرة اهتمامًا خاصًا بالمواهب الشابة، إذ تشهد مشاركة 79 فيلمًا من إنتاج طلاب كليات ومعاهد الإعلام الحكومية والخاصة، في واحدة من أكبر المشاركات الطلابية التي شهدها الملتقى منذ انطلاقه.

ومن المقرر أن يعقد الملتقى مؤتمرًا صحفيًا يوم 29 أغسطس الجاري على مسرح الهناجر، للكشف عن تفاصيل البرنامج الكامل للدورة، وأسماء المكرمين، إلى جانب أبرز الفعاليات الفنية والثقافية والإنسانية.

ويواصل ملتقى اولادنا من خلال دورته العاشرة تأكيد حضوره كمساحة تجمع المواهب من ذوي القدرات الخاصة بمبدعين من مختلف أنحاء العالم، وتستخدم الفن كوسيلة للتعبير والتواصل وفتح مساحات جديدة أمام هذه المواهب.

مؤسسة «أولادنا» سهير عبد القادر الهيئة العامة لقصور الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

عائلة حسام حسن

الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي

محمود صلاح

غضب في الأهلي بسبب صفقة محمود صلاح.. تفاصيل الـ50 مليون جنيه تشعل أزمة مع غزل المحلة .. إيه الحكاية

ترشيحاتنا

عمرو محمد

وفاة الفنان عمرو محمد.. اكتشف أعراض مرض بطل أرابيسك

نرمين الفقي

مشروب نرمين الفقي للرشاقة.. مزيج من الزنجبيل والقرفة والكركم

أنغام

أنغام تبهر الجمهور بأناقتها في جدة

بالصور

طريقة عمل الريش المشوية في حلة الضغط.. وصفة سهلة ولحم طري بطعم شهي

ريش مشوية
ريش مشوية
ريش مشوية

بعد وفاة الفنان عمرو محمد علي.. تفاصيل مرضه الساعات الأخيرة

وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة

صبا مبارك تجمع بين الإناقة والأنوثة فى آخر ظهور لها

صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد