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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| ميتا تحذف ميزة صور الذكاء الاصطناعي من إنستجرام وطريقة إلغاء حفظ وسائط البحث في جوجل

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين
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نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بعد غضب المستخدمين.. ميتا تحذف ميزة صور الذكاء الاصطناعي من إنستجرام

وجدت شركة ميتا نفسها مجددا في دائرة الجدل بعد إطلاق أداة توليد الصور الجديدة بالذكاء الاصطناعي Muse Image، إذ انتشرت الميزة بشكل واسع لكن لأسباب سلبية، بعدما اكتشف المستخدمون إمكانية إنشاء صور لأشخاص يمتلكون حسابات عامة على إنستجرام بمجرد الإشارة إلى حساباتهم داخل الطلب الموجه للذكاء الاصطناعي.

وبعد تصاعد الانتقادات، قررت شركة “ميتا” إزالة هذه الميزة بالكامل من أداة Muse Image، مع الإبقاء على إمكانية استخدام الأداة لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي.

لماذا توقفت سامسونج وآبل عن وضع سماعات الأذن داخل علبة الهواتف؟

كانت شركات الهواتف الذكية في السابق تضع العديد من الملحقات داخل علبة الهاتف الجديد، مثل شواحن الطاقة وكابلات USB، وأحيانا سماعات أذن سلكية، لكن هذا الأمر تغير منذ سنوات، بعدما بدأت الشركات في التخلي عن هذه الإضافات.

وبررت الشركات قرارها في البداية بأنه يأتي ضمن جهود تقليل النفايات الإلكترونية، خاصة أن معظم المستخدمين أصبح لديهم بالفعل عدد كبير من الشواحن والمحولات في منازلهم

احمِ خصوصيتك .. طريقة إلغاء حفظ وسائط البحث في جوجل 

أضافت جوجل إعدادًا جديدًا للخصوصية في البحث يسمح لها بجمع الصور والملفات والصوت والفيديوهات التي تقوم بتحميلها إلى شريط البحث لأغراض تدريب الذكاء الاصطناعي.

بحسب موقع TechCrunchملحوظاتبدأ طرح التحديث الآن بعد إرسال بريد إلكتروني إلى العملاء الشهر الماضي. تلقيت البريد الإلكتروني في 9 يونيو بعنوان “إعدادات خصوصية جديدة لخدمات البحث”

قبل فوات الأوان.. 5 علامات تكشف أن الشاحن يقتل بطارية هاتفك

يلجأ كثير من المستخدمين إلى شراء شواحن منخفضة التكلفة عند فقدان الشاحن الأصلي، اعتقادا منهم أن جميع الشواحن تؤدي الغرض نفسه، ولكن خبراء الصيانة يحذرون من أن استخدام شواحن أو كابلات غير معتمدة قد يتسبب في أضرار جسيمة تشمل البطارية، ومنفذ الشحن، وحتى اللوحة الأم للهاتف.

وأوضح تقرير تقني أن العديد من أعطال الهواتف، مثل تلف دوائر الطاقة، وانتفاخ البطارية، واحتراق منافذ الشحن، ترتبط باستخدام ملحقات شحن رديئة الجودة أو غير مطابقة لمعايير السلامة.

أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا أخبارًا وتقارير أحدث التقنيات ذكاء الاصطناعي سماعات أذن سلكية

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