جوجل تقرر تغيير اسم منصة الذكاء الاصطناعي NotebookLM إلى Gemini Notebook رسمياً

أعادت شركة جوجل (Google) الأمريكية تسمية منصتها الشهيرة للأبحاث وتدوين الملاحظات الذكية "نوت بوك إل إم" (NotebookLM) لتصبح "جيميني نوت بوك" (Gemini Notebook)، في خطوة برمجية وتنظيمية تهدف إلى توحيد كافة أدواتها تحت مظلة منظومة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية.

إعادة الهيكلة وتوحيد الهوية البرمجية لعائلة Gemini

وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة اليوم أن تغيير الهوية التجارية لمنصة التدوين الذكي يأتي ضمن استراتيجية جوجل الرامية إلى دمج أدوات الإنتاجية المختلفة وتسهيل التعرف عليها من قِبل المستخدمين. وذكرت التقارير الفنية أن الاسم الجديد Gemini Notebook يعكس الاعتماد الكامل للمنصة على أحدث نماذج معالجة اللغات الطبيعية المتطورة التي تطورها الشركة.

وشمل التغيير تحديث الواجهات المرئية للموقع الإلكتروني والتطبيق، مع إدراج الشعار الخاص بعائلة Gemini ليكون السمة البصرية الأساسية داخل التطبيق.

وأكدت التقارير الفنية أن عملية إعادة التسمية لن تؤثر على المستندات والملفات المخزنة مسبقاً للمستخدمين؛ إذ جرى ترحيل كافة الملاحظات والمصادر البحثية المحفوظة تلقائياً إلى الواجهة المحدثة دون أي تدخل أو تعديل في بروتوكولات الحسابات الشخصية.

ميزات إضافية وتوسيع خيارات المعالجة البحثية

وكشفت الوثائق البرمجية المرافقة لهذا التحديث عن دمج ميزات عتادية وبرمجية محسنة داخل Gemini Notebook؛ حيث أتاحت جوجل للمنصة القدرة على استيعاب وتلخيص ملفات نصية ومستندات أكبر حجماً مقارنة بالإصدار السابق، مع تحسين دقة خوارزميات الاستيضاح والتحليل الفوري للمصادر المرفوعة من قِبل الباحثين والمطورين.

ويتضمن النظام المحدث لـ Gemini Notebook ميزات متطورة لتوليد المحادثات الصوتية والبودكاست الذكي (Audio Overviews) بجودة أعلى وبسرعة معالجة زمنية أقل، مما يسمح بتحويل الملفات النصية المعقدة إلى حوارات مسموعة تفاعلية تدعم لغات عدة، بالتزامن مع توفير أدوات أكثر مرونة لمشاركة الملاحظات البحثية والمشاريع الجماعية مباشرة عبر تطبيقات المكتب السحابية التابعة لجوجل.

جداول الإطلاق وأهداف التوسع في قطاعات الأعمال

وأشارت التقارير إلى أن هذا التحول التنظيمي يستهدف توسيع نطاق استخدام الأداة في قطاعات الأعمال والمؤسسات التعليمية والجامعات؛ إذ تسعى جوجل من خلال ربط المنصة باسم Gemini إلى تعزيز ثقة الشركات في قدرات الأداة على إدارة المعرفة الداخلية والوثائق الحساسة ببيئة عمل مشفرة بالكامل ومتوافقة مع معايير حماية البيانات العالمية.

وجرى تفعيل المسمى الجديد والواجهات المحدثة لـ Gemini Notebook فوراً للمستخدمين في معظم الدول والمناطق التنظيمية حول العالم بشكل هوائي وتدريجي عبر خوادم الشركة، على أن يتلقى بقية المشتركين في خطط الذكاء الاصطناعي المدفوعة والمجانية التحديثات البصرية والبرمجية الكاملة والميزات المدمجة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة لتوحيد التجربة الرقمية لجميع المستهلكين.