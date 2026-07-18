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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الاتحاد الأوروبي يلزم جوجل بإتاحة وصول الميكروفون لتطبيقات المساعد الذكي على أندرويد

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أصدر الاتحاد الأوروبي أمراً رسمياً ملزماً لشركة جوجل (Google)، يقضي بضرورة فتح صلاحيات الوصول المباشر إلى ميكروفون الأجهزة (Microphone access) لصالح تطبيقات المساعد الصوتي والذكاء الاصطناعي التابعة للشركات المنافسة والمطورين المستقلين على نظام التشغيل "أندرويد" (Android).

قرار المفوضية الأوروبية لمكافحة الاحتكار 

وبحسب ما ذكره موقع "ذا هاكر نيوز" (The Hacker News) المتخصص في الأمن الرقمي والشؤون التقنية، ألزمت المفوضية الأوروبية شركة جوجل برفع القيود البرمجية التي تحظر على خدمات الذكاء الاصطناعي والمساعدات الصوتية الخارجية الاستماع إلى الأوامر الصوتية في الخلفية. 

وذكر الموقع في تقريره أن القرار يأتي لضمان تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار البرمجي الذي يمنح ميزة حصرية لمساعد جوجل الذكي "جيميناي" (Gemini).

وأوضح التقرير أن الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي استندت في قرارها الصارم إلى بنود قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يصنف جوجل كـ "حارس بوابة" (Gatekeeper)، ويمنعها من استغلال سيطرتها على البنية التحتية لنظام أندرويد لتفضيل تطبيقاتها وخدماتها الخاصة على حساب خدمات المنافسين مثل مايكروسوفت أو أوبن آي إي.

رفع القيود البرمجية عن الميكروفون في الخلفية 

وأشار الموقع الفني إلى أن التحقيقات أظهرت قيام جوجل بحظر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الحيوية التي تسمح للمساعدات الصوتية البديلة بالاستيقاظ التلقائي عند نطق الكلمات الدلالية مثل الأوامر الصوتية المعتادة، وهو ما يعيق كفاءتها التشغيلية. 

وبموجب الأمر الأوروبي الجديد، سيتعين على جوجل تعديل النظام البرمجي ليتيح للتطبيقات الخارجية التقاط الصوت في الخلفية بكفاءة وتوافق عتادي كامل بمجرد حصولها على إذن صريح من المستخدم.

ويسهم هذا الإلزام القانوني في تمكين المستهلكين داخل دول الاتحاد الأوروبي من اختيار مساعد ذكي بديل ليكون المساعد الافتراضي بالكامل على هواتفهم الذكية، مع القدرة على تشغيله صوتياً دون الحاجة لفتح التطبيق يدوياً أو إبقاء الشاشة مضاءة، وهو ما كان يشكل عقبة تقنية تحرم برمجيات المنافسين من التنافس العادل في بيئة أندرويد.

المهلة الزمنية المحددة لتنفيذ القرار والعقوبات 

ونقل الموقع عن مسؤولين في المفوضية الأوروبية منح شركة جوجل مهلة زمنية محددة للامتثال البرمجي الكامل وتعديل الأكواد البرمجية لنظام أندرويد في التحديثات القادمة، مع إلزامها بتقديم تقارير دورية تثبت إتاحة الوصول المتكافئ لجميع المطورين دون أي تمييز عتادي أو برمجي يخص معالجة البيانات الصوتية.

وفي حال تخلف جوجل عن تنفيذ هذه التعديلات التنظيمية والبرمجية في الموعد المحدد، ستواجه الشركة غرامات مالية يومية تصاعدية، إلى جانب عقوبات مالية إجمالية قد تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للمؤسسة، وسط توقعات بأن تبدأ جوجل في اختبار واجهات الوصول المحدثة عبر الإصدارات التجريبية للمطورين قريباً لتجنب العقوبات القانونية.

جوجل Google Microphone access الذكاء الاصطناعي

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