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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

المفوضية الأوروبية تحقق في قيود جوجل بشأن وصول تطبيقات الذكاء الاصطناعي لنظام أندرويد

جوجل
جوجل
احمد الشريف

فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً رسمياً جديداً يستهدف الممارسات الاحتكارية لشركة جوجل (Google)، للنظر في القيود البرمجية التي تفرضها الشركة على وصول تطبيقات ومساعدي الذكاء الاصطناعي الخارجية والمنافسة للميزات العتادية والنظام الأساسي لهواتف أندرويد (Android).

تفاصيل التحقيق الأوروبي الجديد ضد جوجل 

وبحسب ما ذكره موقع "ماك ريمرز" (MacRumors) التقني، تلقت المنظمات الرقابية في الاتحاد الأوروبي شكاوى متعددة من شركات تقنية ومطورين مستقلين تفيد بقيام جوجل بتقييد تكامل تطبيقاتهم الذكية مع نظام أندرويد. وذكر الموقع في تقريره أن التحقيق يركز على منع الشركات المنافسة من الوصول الكامل لبعض واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الحيوية والميزات العتادية المتقدمة المتاحة حصرياً لمساعد جوجل "جيميناي" (Gemini).

وأوضحت الوثائق الرسمية الصادرة عن الهيئة التنظيمية الأوروبية أن الإجراءات الحالية لجوجل قد تنتهك قانون الأسواق الرقمية (DMA)، والذي يلزم الشركات التكنولوجية الكبرى المصنفة كحارسي بوابات (Gatekeepers) بالسماح بالتوافق الكامل والتشغيل البيني للمنصات دون تمييز أو تفضيل لخدماتها الخاصة على حساب خدمات المطورين الآخرين.

القيود المفروضة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المنافسة 

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة داخل الشكوى المرفوعة أن جوجل تمنع تطبيقات المساعدين الأذكياء الخارجية، مثل مساعد مايكروسوفت أو أدوات أوبن آي إي، من العمل كمساعد افتراضي افتراضي كامل النظام (System-wide default assistant) على أجهزة أندرويد بنفس الطريقة الانسيابية المتاحة لمساعد Gemini، حيث تفتقر التطبيقات الخارجية للقدرة على قراءة سياق الشاشة أو الاستجابة للأوامر الصوتية المعقدة في الخلفية عند قفل الأجهزة.

وتتضمن التحقيقات أيضاً مراجعة الاتفاقيات المبرمة بين جوجل ومصنعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، حيث تشير التقارير إلى وجود بنود وشروط تلزم الشركات بدمج حزمة تطبيقات جوجل ومساعدها الذكي بشكل بارز وأساسي في الشاشات الرئيسية للهواتف كشرط للحصول على تراخيص متجر "جوجل بلاي" (Google Play)، مما يقلل فرص المنافسة العادلة في أسواق برمجيات المستقبل.

الردود الرسمية والعقوبات المالية المحتملة 

وأشار التقرير إلى أن جوجل أكدت في بيان أولي التزامها الكامل بالقوانين الأوروبية، معلنة أنها ستتعاون مع المفوضية لتوضيح آليات عمل نظام أندرويد والخيارات المتنوعة التي توفرها بالفعل للمستخدمين لتخصيص أجهزتهم واختيار التطبيقات المفضلة لديهم بحرية، مشددة على أن القيود البرمجية الحالية تتعلق فقط ببروتوكولات الأمان وحماية خصوصية بيانات المستخدمين الحيوية من التسريب.

وفي حال ثبوت المخالفات ضد شركة جوجل، يواجه عملاق البحث الأمريكي شبح فرض غرامات مالية ضخمة ومغلظة من قبل الاتحاد الأوروبي قد تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة، مع إلزامها بإجراء تغييرات جذرية في البنية البرمجية لنظام أندرويد لإتاحة وصول متكافئ وشامل لجميع مطوري برمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنطقة الأوروبية دون قيود.

Google جوجل Android أندرويد

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