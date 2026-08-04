الدفعة الـ47.. إيبارشية المنصورة تواصل إعداد المخطوبين لحياة أسرية مستقرة

احتفل معهد المشورة والإرشاد الكنسي التابع لإيبارشية المنصورة بتخريج الدفعة السابعة والأربعين من كورس إعداد المخطوبين، بحضور الأنبا أكسيوس، الذي شارك أبناء الإيبارشية فرحتهم بإتمام البرنامج التدريبي في خطوة تعكس اهتمام الكنيسة ببناء الأسرة المسيحية على أسس روحية وإنسانية سليمة.

إعداد المخطوبين

ويُعد كورس إعداد المخطوبين أحد البرامج الرعوية المهمة التي تحرص الإيبارشية على تنظيمها بصورة دورية، بهدف تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وتعريفهم بأسس الحياة الزوجية المسيحية، وسبل بناء أسرة قائمة على المحبة والتفاهم والمسؤولية، إلى جانب تنمية مهارات الحوار والتواصل وحل المشكلات.

وقام نيافة الأنبا أكسيوس بتوزيع شهادات التخرج على المشاركين الذين اجتازوا الكورس بنجاح، معربًا عن تقديره لالتزامهم وحرصهم على الاستفادة من البرنامج، قبل أن تُلتقط الصور التذكارية بهذه المناسبة، وسط أجواء من الفرح والبهجة.

يأتي هذا البرنامج في إطار اهتمام إيبارشية المنصورة بتعزيز الإرشاد الأسري، وإعداد المقبلين على الزواج إعدادًا متكاملًا، بما يسهم في تكوين أسر مستقرة وقادرة على مواجهة تحديات الحياة بروح المحبة والإيمان.