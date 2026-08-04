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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهود مكثفة للارتقاء بالخدمات بقرى واحة الخارجة في الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ جولاتها الميدانية المكثفة بمختلف قرى المركز؛ لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على انتظام العمل بالمرافق الحيوية، إلى جانب تنفيذ أعمال النظافة والتجميل وتحسين البيئة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد جهاد متولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، اليوم الثلاثاء، أن الحملات الميدانية شملت المرور على عدد من القرى، لمتابعة سير العمل بالمرافق الخدمية والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات، تنفيذًا لخطة المحافظة الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين بجميع القرى.

وشهدت قرية المنيرة المرور على المخبز البلدي والوحدة الصحية ومحطة مياه الشرب، إلى جانب متابعة المصالح الحكومية، وتنفيذ أعمال النظافة العامة وقص وتهذيب الأشجار الكثيفة، فضلًا عن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منفذ بيع الوحدة المحلية.

وفي قرية بولاق، تابعت الوحدة المحلية انتظام العمل بالمخبز البلدي ومحطة مياه الشرب والوحدة الصحية، كما جرى تنفيذ أعمال النظافة اليومية وتسوية الطرق الرئيسية، وعقد لقاءات مباشرة مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم والعمل على إزالة المعوقات التي تواجههم.

كما تضمنت الجهود بقرية بورسعيد استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات، ومتابعة محطة مياه الشرب، وصيانة أعمدة الإنارة، وقص وتهذيب الأشجار، فيما شهدت قرية الجزائر تنفيذ أعمال إزالة الحشائش والنظافة، ومتابعة أعمال الوحدة الصحية والقافلة الطبية، إلى جانب المرور على أراضي أملاك الدولة ومتابعة أعمال الصرف الصحي.

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