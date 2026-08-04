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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يعقد الاجتماع الأول للجنة العليا للاستثمار لوضع أسس وآليات العمل الجاذبة للاستثمار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، الاجتماع التأسيسي الأول للجنة العليا للاستثمار بالمحافظة، بحضور المستشار القانوني، ومدير مكتب المحافظ، ومدير مكتب الاستثمار، إلى جانب ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لبحث الرؤية المستقبيلة وتنظيم بيئة العمل الاستثماري داخل المحافظة.

​وشهد الاجتماع مناقشات موسعة استهدفت وضع اللبنات الأولى والقواعد المنظمة لعمل اللجنة خلال المرحلة القادمة، وتحديد الاختصاصات والمهام المنوطة بها بشكل دقيق، بما يضمن توحيد جهود الجهات المعنية وتوفير مسار سريع لإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات المختلفة.

​وأوضح الدكتور وليد البرقي، أن الهدف الأساسي من وضع هذه الأسس والآليات هو خلق مناخ استثماري مرن يرتكز على الشفافية والسرعة في اتخاذ القرار، مع تذليل كافة العقبات الإدارية والأجرائية التي قد تواجه المستثمرين، مؤكداً أن المحافظة تمتلك مقومات فريدة تجعلها مقصداً استثمارياً واعداً في مختلف القطاعات.

​كما جرى التأكيد خلال الجلسة على أهمية استمرار التعاون المباشر والشراكة الفعالة مع الهيئة العامة للاستثمار، لضمان تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية، والمتابعة الدورية لمستجدات الفرص الاستثمارية المطروحة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية بالمحافظة ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبنائها.

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