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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"بريكس": اليونسكو تدرج جزر تشانجشان الصينية ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي

"بريكس": اليونسكو تدرج جزر تشانجشان الصينية ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي
"بريكس": اليونسكو تدرج جزر تشانجشان الصينية ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي
أ ش أ

 ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم الثلاثاء أن منظمة اليونسكو أدرجت جزر تشانجشان الصينية ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن إدراج جزر تشانجشان الصينية ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي من شأنه توسيع نطاق محميات الطيور المهاجرة المعترف بها في منطقة البحر الأصفر.

وأضافت أن منظمة اليونسكو أدرجت جزر تشانجشان في هذه القائمة بصفتها امتدادا لمحميات الطيور المهاجرة على طول ساحل البحر الأصفر وخليج بوهاي، وذلك خلال الدورة الثامنة والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة للمنظمة.

وتغطي المنطقة المدرجة حديثا أكثر من 4900 هكتار، وتوفر مواقع استراحة وتغذية حيوية لملايين الطيور المهاجرة التي تسلك مسار الهجرة بين شرق آسيا وأستراليا.

وفي هذا السياق، جرى تسجيل أكثر من 140 نوعا من الطيور في المنطقة التي تحتضن أكبر مستعمرة تكاثر لطيور البلشون الصيني في العالم، وتعد موطنا دائما للأنواع المحمية.

وتصنف هذه المحمية كأكبر نظام للأراضي الرطبة في مناطق المد والجزر عالميا، حيث تتشكل معالمها بفعل دورات المد والجزر التي تتناوب بين فترات الغمر والانحسار.

يذكر أن الصين تمتلك حاليا 15 موقعا للتراث الطبيعي العالمي وأربعة مواقع مختلطة تجمع بين القيم الثقافية والطبيعية.

شبكة تلفزيون بريكس الدولية منظمة اليونسكو جزر تشانجشان الصينية التراث الطبيعي العالمي

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