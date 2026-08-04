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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هيئة بحرية بريطانية: مقذوف مجهول يصيب سفينة شحن في مضيق هرمز

هيئة بحرية بريطانية: مقذوف مجهول يصيب سفينة شحن في مضيق هرمز
هيئة بحرية بريطانية: مقذوف مجهول يصيب سفينة شحن في مضيق هرمز
أ ش أ

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن مقذوفًا مجهولًا أصاب سفينة شحن أثناء إبحارها في مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عُمان، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق.

وأضافت الهيئة أن الحادث وقع على بعد نحو 20 ميلًا بحريًا (37 كيلومترًا) شمال شرقي مدينة خصب العُمانية.

وأوضحت أن السفينة، التي لم تكشف عن هويتها، أبلغت عن تعرضها للإصابة بمقذوف مجهول، مشيرة إلى أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق.

ولم تقدم الهيئة البريطانية على الفور تفاصيل بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة أو ما إذا كان أي من أفراد طاقمها قد أُصيب.

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية مقذوفًا مجهولًا سفينة شحن مضيق هرمز

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