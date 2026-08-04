باستثمارات 4.8 مليار جنيه..وزير التخطيط ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات صحية وتعليمية وتطوير ميدان المحطة

تفقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، يرافقه الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مشروع تطوير ميدان محطة السكة الحديد، ومبنى المستشفى الجامعي، ومبنى خدمات اليوم الواحد، إلى جانب مبنى كلية الطب، وهي المشروعات التي تبلغ إجمالي استثماراتها نحو 4.8 مليار جنيه،في إطار زيارته الميدانية لمحافظة البحيرة.

وخلال الزيارة عرض الدكتور إلهامي ترابيس رئيس الجامعة، تطور تنفيذ مشروع المستشفى وكلية الطب ودوره في تطوير التعليم الجامعي بالمحافظة، كما حضر الجولة المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، وهبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، وقيادات الوزارة واللواء وائل حمزة السكرتير المساعد للمحافظة ، واللواء خالد رسلان وكيل الوزارة والمشرف على عدد من القطاعات بديوان عام المحافظة، ونواب رئيس الجامعة، وممثلي مجلس النواب.

وأكد الدكتور أحمد رستم، أن المشروعات الجاري تنفيذها ستحقق نقلة نوعية ملموسة في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة البحيرة بشكل عام، ومدينة دمنهور بشكل خاص؛ وذلك من خلال توفير مستشفى نموذجي متكامل، فضلاً عن مبنى كلية الطب الذي سيعزز من جودة الدراسة الجامعية والبحث العلمي بالمحافظة، مشيراً إلى التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بتطوير المستشفيات الجامعية.

ويضم المستشفى الجامعي ومبنى خدمات اليوم الواحد تجهيزات ضخمة تشمل:

273 سريرًا للإقامة، و25 سريرًا للاستقبال والطوارئ، و72 سريرًا للعناية المركزة.

10 غرف عمليات كبرى، و3 أكشاك للولادة الطبيعية، وغرفتين للولادة القيصرية.

12 حضّانة للأطفال المبتسرين.

20 عيادة خارجية في مختلف التخصصات.

18 ماكينة للغسيل الكلوي.

وحدات متكاملة للأشعة، والعلاج الإشعاعي، وبنك الدم.

3 غرف للمناظير، ومعملاً للتحاليل، وقسماً للعلاج الطبيعي.

سكناً مجهزاً للطاقم الطبي يتضمن 30 سريرًا.

كما يستهدف مبنى كلية الطب الجديد تقديم خدمة تعليمية متميزة لعدد 300 طالبٍ في الدفعة الواحدة، ويحتوي المبنى على:

مدرج رئيسي بسعة 600 طالبٍ.

8 مدرجات فرعية يسع كل منها 190 طالبًا.

38 قاعة دراسية، و8 قاعات دراسية عملية.

10 معامل متخصصة، و11 معملًا للمهارات السريرية.5 مشرحة تعليمية مجهزة.معملاً متطوراً للحاسب الآلي.