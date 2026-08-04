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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حزب يميني بريطاني يقترح عملية عسكرية لوقف تدفق طالبي اللجوء

حزب يميني بريطاني يقترح عملية عسكرية لوقف تدفق طالبي اللجوء
حزب يميني بريطاني يقترح عملية عسكرية لوقف تدفق طالبي اللجوء
أ ش أ

 قال حزب الإصلاح البريطاني اليميني إنه في حال فوزه بالانتخابات سيوقف تدفق طالبي اللجوء عبر تنفيذ ما وصفه بـ"أكبر عملية عسكرية في القناة الإنجليزية منذ الحرب العالمية الثانية"، وذلك في وقت يواجه فيه الحزب تراجعا في شعبيته وتساؤلات بشأن تمويله.

وتعهد زعيم الحزب، نايجل فاراج، بسياسة هجرة أكثر صرامة، مستشهدًا بأزمة الهجرة في مدينة سبتة بشمال أفريقيا، وقال إن الخطة ستعترض قوارب طالبي اللجوء الصغيرة التي تعبر القناة الإنجليزية وتعيدهم إلى فرنسا ، حسبما نقلت عنه صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية صباح اليوم الثلاثاء.. مؤكدة أن هذا التعهد يمثل تصعيدًا في خطط الحزب المناهضة للهجرة.

وأكد الحزب أن السياسة، التي تحمل اسم "عملية الحصن"، ستجعل حدود بريطانيا "منيعة".

وقال فاراج خلال مؤتمر صحفي في لندن الليلة الماضية:" إنه في حال وصوله إلى السلطة، سيأمر البحرية الملكية باعتراض الأشخاص الذين يدخلون المياه البريطانية على متن قوارب صغيرة وإعادتهم إلى فرنسا أو بلجيكا".

ويأتي الإعلان في وقت يمر فيه فاراج بفترة صعبة بعدما فقد الحزب صدارة استطلاعات الرأي للمرة الأولى منذ أكثر من عام، عقب سلسلة من التقارير بشأن هدايا وتبرعات قُدمت لشخصيات بارزة في الحزب.

وفي مؤتمر أمس، وهو واحد من مؤتمرات قليلة عقدها فاراج في الأشهر الأخيرة بعد الكشف عن تلقيه هدية بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني من ملياردير تايلاندي متخصص في العملات المشفرة - وصف زعيم حزب الإصلاح الهجرة بأنها "غزو لبلادنا" وأعلنها "حالة طوارئ أمنية وطنية"..

وأضاف: "إذا لم تكن البحرية الملكية موجودة لحماية هذا البلد من الغزو، فبصراحة، لا أرى أي جدوى لوجودها"، واعدًا بأنه "في ظل حكومة إصلاحية، لن يكون هناك أي قوارب في غضون أسبوعين".

واتهم حزب العمال حزب الإصلاح بإعادة طرح سياسات قديمة بشأن الهجرة لصرف الأنظار عن التساؤلات المتعلقة بأوضاعه المالية، بينما شكك بعض الخبراء في مدى قابلية تطبيق المقترحات الجديدة.

من جانبه، توعد رئيس الوزراء آندي بورنهام، الأحد، باتخاذ إجراءات "صارمة" لوقف تدفق طالبي اللجوء، بعدما أظهرت بيانات جديدة وصول أكثر من ألفي شخص إلى بريطانيا منذ توليه منصبه قبل أسبوعين.

وتعليقًا على ذلك، قال أحد المسئولين في وزارة الدفاع البريطانية- في تصريح خاص لـ "فاينانشيال تايمز":" هناك مشكلتان في مقترح فاراج؛ الأولى هي أن البحرية الملكية لا تملك السفن اللازمة، والثانية، وهي الأكثر خطورة، أن البحرية الملكية - مثل الجيش وسلاح الجو الملكي - قوة مسلحة. ونحن لا نقترح البدء بإطلاق النار على الناس في القناة الإنجليزية".

حزب الإصلاح البريطاني اليميني تدفق طالبي اللجوء أكبر عملية عسكرية في القناة الإنجليزية منذ الحرب العالمية الثانية زعيم الحزب نايجل فاراج

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