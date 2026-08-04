مي فاروق تنتقد ردود الفعل أثناء الزلزال: بيفتحوا لايف بدل ماينقذوا نفسهم

علقت الفنانة مى فاروق، علي ردود أفعال بعض الأشخاص خلال الزلزال الذي شعر به عدد من المواطنين، مؤكدة أنها لم تشعر به .

وكتبت مى فاروق عبر حسابها على «فيسبوك»: "اللهم لك الحمد والشكر على نعمة إن الواحد ما حسش بالزلزال»، قبل أن تتساءل عن انتشار البث المباشر أثناء الهزة الأرضية، قائلة: "كل الدنيا فاتحه لايفات وبتصور.. وجالهم إشعار إن هيحصل زلزال، وحصل الزلزال وهم مكملين فى لايفاتهم عادي".

وأضافت: "للدرجة دى الناس اتغيرت عن زمان، ولا إحنا اللى بقينا قدام، ولا إيه اللى حصل؟»، واختتمت منشورها بالدعاء: «اللهم عافنا وأعف عنا واحفظنا يا رب، وقنا شر فواجع الأقدار".

يأتي تعليق مى فاروق بعد الهزة الأرضية التى شهدتها مصر فجر الاثنين الماضي، وشعر بها سكان عدد من المحافظات، ما دفع الكثيرين إلى تداول تجاربهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.