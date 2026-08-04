قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
70 عامًا من العلاقات.. 3 فعاليات في بكين لجذب الاستثمارات الصينية إلى مصر
خلافات ثأرية بين المتهم وأهلية المتوفى.. ننشر شهادة جار المجني عليه في جريمة المعصرة
إنجاز استثنائي.. إسماعيل أحمد يدخل موسوعة جينيس برقم غير مسبوق في كرة السلة
رئيس الوزراء: توفير السلع والمنتجات الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة
منسوب نهر الراين يهبط إلى أدنى مستوى منذ 150 عاما ويهدد شريان التجارة الأوروبية
مع بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026.. خبير يكشف إرشادات اختيار الرغبات
طلبوا فدية 5 ملايين.. قرار عاجل ضد المتهمين بخطف رئيس قناة الفتح الإسلامية
الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل.. ماذا تغير؟
بمده محددة.. "الإسكان الاجتماعي" يستعد لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار
الأهلي يحسم الجدل حول موقف النادي من مقاطعة كأس مصر والسوبر المصري
حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون مقام قبر يوسف في نابلس| فيديو
15 ألف وحدة سكنية.. مناطق شقق الإيجار المطروحة من صندوق الإسكان الاجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد زلزال المغرب.. هل تنذر الهزات الأخيرة بنشاط زلزالي أكبر قادم؟

بعد زلزال المغرب.. هل تنذر الهزات الأخيرة بنشاط زلزالي أكبر قادم؟
بعد زلزال المغرب.. هل تنذر الهزات الأخيرة بنشاط زلزالي أكبر قادم؟
ياسمين القصاص

أعادت الهزات الأرضية المتكررة التي شهدها المغرب خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع الزلزال الذي شعر به سكان عدة مناطق في مصر، تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت المنطقة تشهد بداية موجة من النشاط الزلزالي غير المعتاد، أم أن ما يحدث يدخل ضمن المعدلات الطبيعية لحركة الصفائح التكتونية. 

وبين المخاوف الشعبية والتفسيرات العلمية، يؤكد خبراء الجيوفيزياء أن الزلازل لا يمكن التنبؤ بها مسبقا، وأن تكرار الهزات لا يعني بالضرورة اقتراب وقوع زلزال مدمر.

25 houses and 12 schools damaged by earthquake in Osh region - | 24.KG

نشاط زلزالي ملحوظ شمال المغرب

وشهدت مناطق شمال المغرب، خاصة قبالة السواحل المتوسطية ومحيط مضيق جبل طارق، خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الهزات الأرضية المتتابعة، وهو ما أثار حالة من القلق بين المواطنين، خاصة مع استمرار تسجيل هزات متفاوتة القوة خلال أيام متتالية.

الهزة الزلزالية التي ضربت شمال المغرب شمل مجالها اقليم تازة .. - تازة ...

وأوضح المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب أن هذه الهزات تركزت في مناطق بحرية معروفة تاريخيا بنشاطها الزلزالي، مؤكدا أن جميعها تخضع للرصد والمتابعة المستمرة عبر الشبكة الوطنية للمراقبة الزلزالية.  

لماذا تتكرر الهزات؟

وبحسب مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي، ناصر جبور، فإن النشاط الحالي يرتبط بإعادة تنشيط صدوع جيولوجية بحرية كانت تمر بفترة هدوء نسبي، وهو أمر يحدث بصورة طبيعية نتيجة الحركة المستمرة للصفائح التكتونية في منطقة غرب البحر المتوسط.

وأشار إلى أن تتابع الهزات لا يعد مؤشرا استثنائيا، بل يعكس تفريغا تدريجيا للطاقة المختزنة داخل القشرة الأرضية، لافتا إلى أن معظم الهزات المسجلة كانت ضعيفة أو متوسطة الشدة ولم تشكل خطرا على السكان أو المنشآت.  

هل تعني الهزات المتكررة اقتراب زلزال أكبر؟

فلا توجد حتى الآن أي وسيلة علمية معتمدة تسمح بالتنبؤ بموعد أو مكان أو قوة الزلازل قبل وقوعها، كما أن تكرار الهزات الصغيرة لا يعني حتميا أن المنطقة على موعد مع زلزال قوي.

وتوضح المؤسسات العلمية الدولية أن بعض الهزات تكون "تمهيدية" لزلزال أكبر، بينما تكون في أغلب الحالات مجرد هزات مستقلة أو ارتدادية تنتهي تدريجيا دون أن يعقبها أي حدث كبير، لذلك لا يمكن اعتبارها مؤشرا مؤكدا على كارثة وشيكة.

لماذا تعد منطقة المغرب نشطة زلزاليا؟

ويرجع النشاط الزلزالي في المغرب إلى موقعه الجغرافي عند الحدود الفاصلة بين الصفيحة الإفريقية والصفيحة الأوراسية، وهي منطقة تشهد حركة مستمرة للصفائح الأرضية منذ ملايين السنين.

وتعد مناطق الريف، والحسيمة، وتطوان، ومضيق جبل طارق، من أكثر المناطق المغربية نشاطا زلزاليا، نتيجة وجود عدد من الصدوع الجيولوجية البحرية والبرية النشطة.

علاقة زلزال المغرب والهزات في مصر

يؤكد المتخصصون أن الزلازل التي تقع في دول متجاورة لا تعني بالضرورة وجود رابط مباشر بينها، إذ إن لكل منطقة نظامها الجيولوجي الخاص.

ورغم أن شرق البحر المتوسط يشهد نشاطا زلزاليا مستمرا، فإن الربط بين زلزال وقع في المغرب وأي هزة في مصر أو اليونان أو تركيا يحتاج إلى أدلة علمية دقيقة، ولا يمكن الجزم به بمجرد التقارب الزمني.

ماذا تنصح هيئة الرصد الزلزالي؟

تشدد هيئات الرصد الزلزالي على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقع وقوع زلازل مدمرة.

كما تؤكد أن شبكات الرصد تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي نشاط زلزالي، وأن إصدار التحذيرات يتم وفق معايير علمية دقيقة، مع استمرار تحديث البيانات فور تسجيل أي هزة جديدة.  

ومن جانبه، قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة ورئيس المركز القومي السابق للاستشعار من البعد، إن تكرار الهزات الأرضية في المغرب خلال الأيام الأخيرة لا يعني بالضرورة أن المنطقة مقبلة على زلزال مدمر.

وأضاف النهري- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المغرب يقع ضمن نطاق جيولوجي نشط نتيجة التقاء الصفيحة الإفريقية بالصفيحة الأوراسية، وهو ما يجعل تسجيل هزات متفاوتة القوة أمرا معتادا من الناحية العلمية.

وتابع: "مصر تمتلك شبكة حديثة لرصد الزلازل تعمل على مدار الساعة، قادرة على تسجيل الهزات المحلية والإقليمية بدقة عالية، داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي". 

والجير بالذكر، أنه رغم أن تكرار الهزات الأرضية يثير القلق لدى المواطنين، فإن المعطيات العلمية الحالية لا تشير إلى وجود دليل يؤكد اقتراب زلزال كبير في المغرب أو المنطقة. 

ويظل النشاط المسجل حتى الآن ضمن الطبيعة الجيولوجية لمنطقة غرب البحر المتوسط، فيما يبقى الالتزام بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، والاستعداد الوقائي دون تهويل، هو السبيل الأمثل للتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

زلزال الزلازل نشاط زلزالي هزة أرضية زلزال المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2026

محمد صلاح

شرط جديد من محمد صلاح قبل حسم انتقاله إلى طرابزون سبور

طفل البلكونة

أنقذوه في اللحظات الأخيرة .. مشهد مرعب يوثق لحظات زحف طفل علي سور بلكونة بالإسكندرية

منتخب المغرب أمام نظيره السنغالي

التاريخ يعيد نفسه في الرباط.. ركلتا جزاء ضائعتان للمغرب أمام السنغال

اكاديمية الشرطة

بكالوريوس طب وصيدلة .. التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة 2026

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

الجزيري

رسالة وداع مؤثرة من سيف الدين الجزيري لجماهير الزمالك: أغادر وقلبي مليء بالذكريات

ترشيحاتنا

ريال مديد

ريال مدريد يغلق الباب أمام العروض السعودية لضم موهبته

رودري

برشلونة يدخل المشهد.. تطور جديد في سباق التعاقد مع رودري

البرازيلية كيرولين نيكولي

برشلونة يستقبل نجمة البرازيل.. كيرولين نيكولي تصل كتالونيا لإتمام الصفقة بعد مفاوضات شاقة

بالصور

بالمايوه.. زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها في أحدث ظهور

بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت

تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم في غزة..ًصور

تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة
تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة
تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية.. وصفة شهية بطعم المطاعم في 15 دقيقة

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية
طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية
طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية

هيفاء وهبى تخطف الأنظار بإطلالات جريئة | شاهد

هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد
هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد
هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد