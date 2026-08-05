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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية العراق يرفض محاولات التهجير القسري بالقدس ويدعو لتحرك دولي

وزير خارجية العراق يرفض محاولات التهجير القسري بالقدس ويدعو لتحرك دولي
وزير خارجية العراق يرفض محاولات التهجير القسري بالقدس ويدعو لتحرك دولي
أ ش أ

 أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، عن رفض العراق لمحاولات التهجير القسري بالقدس، فيما دعا الى تحرك دولي لوقف الانتهاكات (الإسرائيلية).
وقال حسين في كلمته خلال الاجتماع الوزاري العربي الذي يعقد بالعاصمة الأردنية عمان بشأن القدس إن "العراق يرفض استمرار الانتهاكات (الإسرائيلية) في القدس"، مشيرا الى أن "العراق جدد إدانته للممارسات (الإسرائيلية) في القدس"،حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وشدد على "وحدة الموقف العربي بوجه الأفعال (الإسرائيلية)"، منوهاً بأن "العراق جدد تأكيده في دعم الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره".
وأكد أن "العراق يرفض جميع محاولات التهجير القسري والاستيطاني في القدس"، لافتا الى ان "حماية القدس مسؤولية جماعية" داعيا "لتحرك دولي لوقف الانتهاكات في القدس".

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين رفض العراق لمحاولات التهجير القسري بالقدس وقف الانتهاكات الإسرائيلية الاجتماع الوزاري العربي العاصمة الأردنية عمان

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