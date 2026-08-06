محافظ بني سويف يناقش عددًا من الملفات خلال اجتماع اللجنة العليا للبت في تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعاً، ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراض أملاك الدولة، بحضور "بلال حبش" نائب المحافظ، كامل علي غطاس السكرتير العام، أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، عمرو محمود مدير الأملاك، سمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة ورؤساء المدن وممثلي المديريات والإدارات المعنية بالديوان العام .

ناقش الاجتماع مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب ومعدلات التنفيذ، وعرض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بالطلبات، بجانب عرض موقف التعاقدات، حيث بلغ إجمالي العقود 5113 عقدا (4200 عقود مباني+ 913 عقد زراعي)،فيما تتواصل أعمال البت في باقي الطلبات بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

