بشرى سارة للمواطنين.. موعد تطبيق زيادة المرتبات خلال عام 2026

كشف عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الإستراتيجية، أنه اعتبارًا من السنة المالية التي تبدأ في 1 يوليو سيكون حجم مخصصات المرتبات الموجودة في الموازنة 821 مليار جنيه.



وقال عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الزيادة تقدر بـ 21 % مقارنة بالعام الماضي.

وأكد عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الإستراتيجية، أن زيادة مخصصات المرتبات في الموازنة بلغت 141 مليار جنيه زيادة عن العام الحالي.

وأردف أن هذه الزيادة متمثلة في رفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 8 آلاف جنيه يشمل بداية التعيينات مع زيادات لكل درجة وظيفية بما يتناسب مع شأنها أو ترتيبها في الهرم الوظيفي، والنقطة الثانية العلاوة السنوية التي تصل إلى 12 % من الأجر الوظيفي.