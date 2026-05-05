الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

وكيل صحة الشرقية وعميد طب الزقازيق يناقشان التوسع في خدمات تنظيم الأسرة

محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في ضوء رؤية القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، بدعم وتطوير برامج وخدمات تنظيم الأسرة تم عقد لقاء بالدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وذلك بمكتب عميد الكلية، وفي حضور الدكتورة أمل عطا وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة عايدة عطية مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، لبحث سبل التوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة بمستشفيات جامعة الزقازيق وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين المديرية وكلية الطب البشري.

اضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تناول الاجتماع مناقشة آليات التوسع في خدمات تنظيم الأسرة داخل المستشفيات الجامعية، وزيادة عدد العيادات وتكثيف تقديم المشورة الأسرية، إلى جانب دعم توفير وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، بما يساهم في تلبية احتياجات المنتفعات، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التردد على المستشفيات، فضلاً عن تعزيز التكامل والتنسيق بين المديرية والمستشفيات الجامعية لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.

كما تم بحث تنفيذ برنامج مشترك بين المديرية ومستشفيات النساء والتوليد الجامعية، في إطار الاستعداد لتفعيل البروتوكول النهائي، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مؤشرات الصحة الإنجابية، وخفض معدلات الولادات القيصرية.

وأشار الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف تنظيم الأسرة باعتباره أحد أهم محاور تحسين الخصائص السكانية والارتقاء بالصحة الإنجابية، مشيراً إلى أن التوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة داخل المستشفيات يمثل خطوة محورية للوصول إلى أكبر عدد من المنتفعات وتقديم خدمة طبية شاملة لهم، كما أشاد بالتعاون البناء بين المديرية وكلية الطب البشري تحت قيادة الأستاذ الدكتور محمود طه عميد الكلية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة تعزيز إتاحة خدمات تنظيم الأسرة داخل كافة منافذ تقديم الخدمة الطبية، وخاصة المستشفيات، مع التركيز على جودة الخدمة والتوعية الفعالة، مؤكداً أن عيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات تعد من أهم نقاط تقديم الخدمة نظراً للإقبال الكبير عليها، والتي تتطلب دعمها بالكوادر الطبية وتوفير الوسائل بشكل مستمر، مؤكداً على أهمية التعاون مع كلية الطب البشري ومستشفيات جامعة الزقازيق في هذا الملف الحيوي، من خلال تبادل الخبرات والدعم العلمي والتدريبي، بما يساهم في تحقيق التكامل بين الجامعة والصحة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن ترحيبه بتعزيز التعاون المشترك مع مديرية الشئون الصحية، في خدمات وبرامج تنظيم الأسرة، مؤكداً حرص الكلية والمستشفيات الجامعية على دعم جهود الدولة في التوسع بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والعلمي، بما يحقق أفضل نتائج لخدمة المواطنين بالمحافظة.

