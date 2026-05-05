تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفلة مشتول القاضي بالشرقية

قررت محكمة جنايات وجنح الطفل بمحافظة الشرقية تأجيل أولى جلسات محاكمة طالبة وشقيقها المتهمين بقتل الطفلة “مريم صابر” بدائرة مركز الزقازيق، إلى جلسة 12 مايو المقبل، وذلك لاستكمال المرافعة في القضية التي شغلت الرأي العام بمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز الزقازيق بلاغًا في 8 أبريل 2026، بالعثور على جثمان الطفلة “مريم صابر”، 14 سنة، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، داخل منزل مجاور لمسكن أسرتها بقرية مشتول القاضي التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى الفحص والمعاينة، وتبين وجود شبهة جنائية وكشفت تحريات مباحث مركز الزقازيق أن وراء ارتكاب الجريمة جارة المجني عليها “سلمى م.”، 17 عامًا، طالبة بالصف الثاني الثانوي العام، وشقيقها “عبدالله”، الطالب بالصف الثالث الإعدادي، حيث قاما باستدراج الطفلة إلى داخل منزل مجاور، ثم الاعتداء عليها وقتلها خنقًا بدافع السرقة، بهدف الاستيلاء على هاتفها المحمول وقرطها الذهبي، قبل أن يتركا الجثمان داخل المكان لمحاولة إخفاء معالم الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة تفصيليًا بدافع السرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسهما على ذمة القضية، قبل إحالتهما إلى محكمة جنايات وجنح الطفل لمحاكمتهما فيما نُسب إليهما من اتهامات.