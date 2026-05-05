محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالديوان العام للاطمئنان على انتظام سير العمل

فاجأ المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، العاملين بإدارات الديوان العام، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على التحديات الفعلية التي تواجههم، لإيجاد حلول عملية تُسهم في تذليلها، بما ينعكس على تسريع وتيرة دورة العمل المؤسسية، فضلاً عن الاستماع إلى مقترحاتهم.

وخلال جولته التفقدية، أجرى المحافظ حواراً مع عددٍ من الموظفين بمختلف الإدارات، للتعرف على آرائهم واحتياجاتهم الفعلية لتطوير ورفع كفاءة منظومة العمل الإداري، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

وجّه المحافظ رسالة مباشرة للعاملين، أكد خلالها أن العمل بروح الفريق، وتكامل الأدوار بين مختلف الإدارات، يمثلان الركيزة الأساسية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الصالح العام.

وشدد محافظ الشرقية على أهمية الالتزام بالجدية والانضباط في العمل، وسرعة إنجاز مصالح المواطنين دون تعطيل، مع تقديم خدمات متميزة تليق بحجم تطلعاتهم.