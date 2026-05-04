رئيس جامعة الزقازيق يفتتح مراكز التدريب الجراحية المتخصصة بكلية الطب

افتتح الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق عددًا من مراكز التدريب الجراحي المتخصصة بكلية الطب، في خطوة نوعية تعكس حرص الجامعة على مواكبة أحدث النظم العالمية في التعليم والتدريب الطبي، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود مصطفى طه عميد الكلية وذلك بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات والدكتور خالد صفوت نقيب الأطباء بالشرقية والدكتور حسن عاشور مدير العيادات الخارجية والدكتور محمد فاروق مدير مستشفى الجراحة ورؤساء الأقسام،وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

اجرى رئيس الجامعة جولة تفقدية داخل المراكز للاطلاع على أحدث التجهيزات والإمكانات التدريبية المتاحة، مشيداً بما تم تحقيقه من تطوير يُسهم في الارتقاء بمستوى التعليم الطبي والتدريب العملي بالجامعة.

وشهدت الفعاليات افتتاح "مركز تدريب جراحات الأنف والأذن والحنجرة المتقدمة"، والذي يُعد من أحدث المراكز على مستوى الجمهورية، حيث يضم 7 وحدات تدريبية متكاملة تهدف إلى تأهيل الأطباء على أدق وأحدث الجراحات، من بينها جراحات الأذن الدقيقة، وقاع الجمجمة، ومناظير الأنف والجيوب الأنفية، وأورام الرأس والرقبة، بالإضافة إلى جراحات الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم، وجراحات تجميل الأنف.

أكد رئيس جامعة الزقازيق أنه يتميز المركز بتجهيزات طبية متطورة على أعلى مستوى، إذ تضم كل وحدة تدريبية ميكروسكوبات جراحية أمريكية وألمانية، إلى جانب أبراج مناظير وكاميرات وشاشات من كبرى الشركات العالمية، فضلًا عن أجهزة الحفر العظمي والموتورات الطبية والشفاطات والعدسات، ومجموعة متكاملة من الأدوات الجراحية التي تتيح تدريبًا عمليًا دقيقًا يحاكي الواقع كما يضم المركز قاعة محاضرات مجهزة تتسع لـ 25 متدربًا، بما يعزز التكامل بين الجانبين النظري والتطبيقي.

وأشار إلي انه تم إنشاء "مركز تدريب جراحة المناظير الجراحية"، بدعم وتبرع من الأستاذ الدكتور خالد صفوت، في خطوة تعكس التعاون المثمر بين القيادات الطبية لدعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تدريبية متكاملة.

واضاف الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، أن افتتاح هذه المراكز يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير البنية التحتية التعليمية والطبية، بما يسهم في إعداد أطباء مؤهلين وفق أحدث المعايير الدولية، قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي. وأضاف أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء مراكز التميز والتدريب المتخصص، بما يعزز من دورها في خدمة المجتمع والقطاع الصحي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه المراكز تمثل نقلة نوعية في مستوى التدريب العملي داخل كلية الطب، وتسهم في صقل مهارات الأطباء الشباب، مؤكدًا استمرار دعم الجامعة لكافة المبادرات التي تستهدف تحسين جودة التعليم الطبي والارتقاء بمخرجاته بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود مصطفى طه أن إنشاء هذه المراكز يأتي استجابة للتطورات المتسارعة في مجال الجراحات التخصصية، مؤكدًا حرص الكلية على توفير بيئة تعليمية متقدمة تواكب أحدث التقنيات العالمية، وتدعم التدريب العملي المباشر للأطباء.

وأضاف عميد الكلية أن هذه المراكز تمثل إضافة قوية لمنظومة التعليم الطبي بالجامعة، حيث تستهدف تدريب الأطباء من داخل وخارج مصر، بما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة، فضلًا عن دعم التصنيف الدولي للجامعة وتعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في المجال الطبي.