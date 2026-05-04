فرج عامر: بن شرقي كان ممكن يحل أزمة المهاجم الصريح في الأهلي

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، إن تألق اللاعب أشرف بن شرقي في مركز المهاجم الصريح خلال مباراة القمة يعيد طرح فكرة الاعتماد عليه في هذا المركز، في ظل ما وصفه بأزمة هجومية عانى منها الفريق خلال الفترة الماضية.

وأشار فرج عامر، عبر حسابه على فيسبوك، إلى أن الإعلامي إبراهيم فايق كان قد ناقش في بداية الموسم تأثير غياب المهاجم الصريح على نتائج الفريق، لافتًا إلى أن بعض الآراء الفنية كانت ترى ضرورة توظيف بن شرقي كمهاجم صريح نظرًا لقدراته التهديفية داخل منطقة الجزاء، سواء من التسديد أو الكرات الرأسية.

وأضاف أن اللاعب سبق له اللعب في هذا المركز خلال تجربته مع الزمالك وقدم مستويات مميزة، مؤكدًا أنه كان يمكن الاستفادة منه بشكل أكبر في هذا الدور في ظل قلة الفرص المتاحة للمهاجمين.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية تدعيم الفريق بمهاجم صريح قوي لتعويض رحيل المهاجم وسام أبو علي، معتبرًا أن ذلك كان سيؤثر بشكل كبير على مسار النتائج خلال الموسم.

كما تطرق إلى آراء سابقة للاعب محمود عبد الرازق شيكابالا حول نفس الفكرة، والتي كانت تدعم فكرة توظيف بن شرقي في مركز الهجوم.