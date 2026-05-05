إحالة أوراق المتهم بقـ تل ربة منزل والشروع في قـ تل زوجها وابنتهما بالشرقية للمفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار عادل ماهر هلال وعضوية المستشارين أحمد سمير وسامح السيد وإسلام أحمد محمد، إحالة أوراق شاب متهم بقتل ربة منزل والشروع فى قتل زوجها ابنتهما لرفضهما ارتباطه بها بدائرة مركز شرطة كفر صقر للمفتي ، وتحديد جلسة اليوم الثاني من دور يونيو للنطق بالحكم ، والحكم على باقي المتهمين فى ذات القضية.

تعود أحداث القضية ٣٥٢٢ لسنة ٢٠٢٥ جنايات كفر صقر ليوم 17 مارس الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين عبدالرؤوف.أ.م.ا 24 سنة عاطل وأحمد.م.ع 25 سنة ومحمد.ع.ع20 سنة،محمد.ع.أ.م 24 سنة حداد وإسلام. م. ال 22 سنة وأحمد.ع.أ 20 سنة طالب، مقيمون بناحية كفر السويركي بدائرة مركز شرطة كفر صقر للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامهم بقتل المجني عليها عبير. م. ح. م 41 سنة والشروع فى قتل زوجها محمدح. ع ٥٩ سنة عامل زراعي وابنتهما هاجر 17 سنة طالبة، مقيمون بناحية عزبة أبوندا بقرية كفر القواسم بدائرة المركز.

وتبين قيام المتهم الأول بقتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم علي قتلها وزوجها محمد.ح ع وابنتهما هاجر.م.ح وخطط للخلاص منهم، وحال استقلالهم توكتوك، قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية صوبهم فقتل الزوجة وشرع فى قتل زوجها وابنتهما وذلك إثر خلافات سابقة فيما بينهم وبين المتهم الأول لرفضهما زواج ابنتهما منه، وذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره.

تم التحفظ علي المتهمين وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية والتي أصدرت حكمها المتقدم.