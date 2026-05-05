أول تعليق من جامعة الزقازيق بشأن شكوي طلاب طب فاقوس

أصدرت جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة بيانا جاء فيه في ضوء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن كلية الطب البشري بفاقوس، تُوضح إدارة جامعة الزقازيق أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن تخص الكلية أو طلابها.

وأكدت الجامعة أن هذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة، ويتم التعامل معه بمنتهى الدقة والحرص، وبما يحقق المصلحة الكاملة لأبنائنا الطلاب، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.

وتُهيب الجامعة بجميع الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء أي معلومات غير صادرة عن مصادرها الرسمية، مع التأكيد على أن الموقع الرسمي لجامعة الزقازيق هو المصدر الوحيد المعتمد للحصول على أي مستجدات أو بيانات رسمية تخص هذا الشأن.