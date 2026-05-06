محافظ المنيا: توريد القمح يتخطى167 ألف طن منذ انطلاق موسم 2026

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها إلى الصوامع والشون ونقاط التجميع المعتمدة بنطاق المحافظة، تجاوزت 167 ألفًا و589 طنًا و466 كيلوجرامًا منذ بدء موسم توريد 2026، بما يعكس انتظام سير العمل وارتفاع كفاءة منظومة التوريد.

وأوضح المحافظ أن مواقع الاستلام على مستوى المراكز تعمل بكفاءة وانتظام، في ظل متابعة ميدانية مستمرة لتيسير الإجراءات أمام المزارعين، وضمان سرعة إنهاء عمليات التوريد دون أية معوقات، مع الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المحددة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال إن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة معدلات التوريد لحظيًا، مع سرعة التدخل لحل أية مشكلات طارئة، من خلال تنسيق متكامل بين مديريات التموين والزراعة وكافة الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق الانضباط التشغيلي خلال الموسم.

وأكد كدواني أهمية مواصلة الحفاظ على معدلات التوريد المرتفعة، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، مثمنًا الدور الحيوي الذي يقوم به المزارعون والتزامهم في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشار المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إلى تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص الأقماح الموردة والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، إلى جانب إعداد تقارير يومية لرصد حركة التوريد ومتابعة مؤشرات الأداء بجميع مواقع الاستلام.

