التضامن: "لا أمية مع تكافل" تنظم ورش تدريبية لميسري المبادرة بالمنيا

نفذت مبادرة "لا أمية مع تكافل" بوزارة التضامن الاجتماعي سلسلة من الورش التدريبية لميسري المبادرة بمحافظة المنيا على منهجية حياة كريمة، وذلك في إطار التدخلات المنفذة ببرنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة.

شهدت الورش التى افتتحها الدكتور عمر حمزة استشاري تعليم الكبار بوزارة التضامن الاجتماعي مدير مبادرة " لا أمية مع تكافل"، ودكتور سمير الفقي منسق المبادرة مشاركة 200 ميسرة بهدف الإعداد، ورفع المهارات استعدادا لفتح فصول تعليم الكبار بقرى المواطنة بمحافظة المنيا ،وتم الإعلان عن 60 قرية خالية من الأمية حتى يناير 2027.

تضمن البرنامج التدريبي التأهيل على منهجية حياة كريمة الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي لتعليم الكبار، وكذلك فتح فصول لذوي الإعاقات البصرية ومن الصم من الأميين.

وأكد الدكتور عمر حمزة استشاري تعليم الكبار بوزارة التضامن الاجتماعي مدير مبادرة لا أمية مع تكافل أن المبادرة التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار تستهدف المسجلين على قواعد بيانات برنامج "تكافل وكرامة" وأسرهم، في إطار جهود الوزارة فى القضاء على الأمية باعتبارها واحدة من أهم العوائق أمام تمكين الأفراد والتنمية وأنها تستهدف قرى المنيا،كذلك المحافظات الحدودية للتوسع تحقيقا للمستهدفات التنموية.

وأشار حمزة إلى أن المبادرة نجحت في خفض نسبة الأمية بين مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" إلى 19% فقط، وإعلان 150 وحدة اجتماعية خالية من الأمية على مستوى الإدارات الاجتماعية.

وأوضح دكتور سمير الفقى أن التدريب تضمن عددا من المحاور المهمة من آليات تعليم الكبار الوسائل التعليمية وطرق التقييم وقياس الأثر، وعرض منهجية حياة كريمة، وطرق تدريس المناهج المختلفة، مشيرا إلى أن هذه البرامج التفاعلية تستهدف رفع المهارات وتأهيل الميسرات بأسس ومحاور العمل داخل فصول تعليم الكبار ووفقاً لأحدث البرامج التدريبية.