قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي لتنظيم الاتصالات يحسم تحريك أسعار بعض خدمات الانترنت ..تفاصيل
هاني سويلم: مصر نجحت في تلبية احتياجاتها المائية عبر منظومة متكاملة
تعطل سفينة هندية في بحر العرب وتدخل عاجل للبحرية الباكستانية
استهداف سفينة في مضيق هرمز وإصابات بين الطاقم.. وقرار أمريكي مفاجئ بشأن الملاحة
مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسمية
110 جنيهات.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأربعاء
الكهرباء معاك.. تطبيق جديد يتيح دفع الفواتير من الموبايل
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6 مايو .. عيار 21 بكام؟
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
كيف ردت الصين على أمريكا بشأن عقوباتها على إيران؟
الرئيس اللبناني: الكلمة الحرة لا تُهزم ودماء الشهداء أمانة لبناء دولة قوية
استهداف السفينة «سان أنطونيو» خلال عبورها مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: "لا أمية مع تكافل" تنظم ورش تدريبية لميسري المبادرة بالمنيا

تدريب مبادرة لا أمية بالمنيا
تدريب مبادرة لا أمية بالمنيا
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 نفذت مبادرة "لا أمية مع تكافل" بوزارة التضامن الاجتماعي سلسلة من الورش التدريبية لميسري المبادرة بمحافظة المنيا على منهجية حياة كريمة، وذلك في إطار التدخلات المنفذة ببرنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة.

اقرأ ايضا: https://www.elbalad.news/6958581

لا أمية مع تكافل

شهدت الورش التى افتتحها الدكتور عمر حمزة استشاري تعليم الكبار بوزارة التضامن الاجتماعي مدير مبادرة " لا أمية مع تكافل"، ودكتور سمير الفقي منسق المبادرة مشاركة 200 ميسرة بهدف الإعداد، ورفع المهارات استعدادا لفتح فصول تعليم الكبار بقرى المواطنة بمحافظة المنيا ،وتم الإعلان عن 60 قرية خالية من الأمية حتى يناير 2027.

منهجية حياة كريمة

 تضمن البرنامج التدريبي التأهيل على منهجية حياة كريمة الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي لتعليم الكبار، وكذلك فتح فصول لذوي الإعاقات البصرية ومن الصم من الأميين. 

 وأكد الدكتور عمر حمزة استشاري تعليم الكبار بوزارة التضامن الاجتماعي مدير مبادرة لا أمية مع تكافل أن المبادرة التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار تستهدف المسجلين على قواعد بيانات برنامج "تكافل وكرامة" وأسرهم، في إطار جهود الوزارة فى القضاء على الأمية باعتبارها واحدة من أهم العوائق أمام تمكين الأفراد والتنمية وأنها تستهدف قرى المنيا،كذلك المحافظات الحدودية للتوسع تحقيقا للمستهدفات التنموية. 

وأشار حمزة إلى أن المبادرة نجحت في خفض نسبة الأمية بين مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" إلى 19% فقط، وإعلان 150 وحدة اجتماعية خالية من الأمية على مستوى الإدارات الاجتماعية.

وأوضح دكتور سمير الفقى أن التدريب تضمن عددا من المحاور المهمة  من آليات تعليم الكبار الوسائل التعليمية وطرق التقييم وقياس الأثر، وعرض منهجية حياة كريمة، وطرق تدريس المناهج المختلفة، مشيرا إلى أن هذه البرامج التفاعلية تستهدف رفع المهارات وتأهيل الميسرات بأسس ومحاور العمل داخل فصول تعليم الكبار ووفقاً لأحدث البرامج التدريبية.

مبادرة مبادرة لا أمية مع تكافل سلسلة من الورش التدريبية لميسري المبادرة حياة كريمة التضامن الاجتماعي المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرتبات

بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

الشحات وامام

عاشور والشحات | أحمد شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

منحة التموين إلى 1600 جنيه

1600 جنيه .. كيفية صرف منحة التموين

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

سورة تقرأها قبل النوم

سورة تقرأها قبل النوم تسمع خبرا مفرحا .. 3 آيات تحدث معجزات

الطفل سوبر ماريو

رحيل “سوبر ماريو” يهز القلوب.. تفاصيل وفاة المحارب الصغير بمرض خطير

احمد سالم

وفاة أحمد سالم حارس طلائع الجيش والإنتاج الحربي السابق

مضيق هرمز

انفجار في مضيق هرمز .. إيران تضرب سفينة بريطانية مرتبطة بإسرائيل

ترشيحاتنا

كورونا

خدو بالكم كورونا لسه موجودة.. تحذير عاجل للمواطنين

المونوريل

تفاصيل تشغيل المونوريل بدون سائق ونقل 8 ملايين راكب يوميًا.. فيديو

الأرصاد الجوية

حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 6 مايو 2026

بالصور

وزير الري: التجربة المصرية تمثل نموذجا متقدما في الإدارة المتكاملة للموارد المائية

وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى

بعد سن الأربعين .. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة

بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة
بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة
بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة

مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه

مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه
مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه
مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه

عمرها 60 عامًا ومازالت على الطرقات.. شاهد سيارة موستانج النادرة

موستانج
موستانج
موستانج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد