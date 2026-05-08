تعديل موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أعلن نادي ليفربول عن تعديل موعد مباراته المرتقبة أمام أستون فيلا ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدورى الإنجليزى، وذلك بعد قرار رابطة الدوري بتقديم موعد اللقاء بسبب ارتباطات الفريقين الأوروبية.

وأكد ليفربول، في بيان رسمي، أن مواجهة أستون فيلا التي كان من المقرر إقامتها يوم 17 مايو الجاري على ملعب فيلا بارك، تقرر تقديمها لتقام يوم الجمعة 15 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك بعد تأهل أستون فيلا إلى نهائي الدوري الأوروبي، ما استدعى إجراء تعديلات على جدول المباريات.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين في ظل الصراع المشتعل على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط قبل الجولات الأخيرة من المسابقة.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة، بعدما حقق 17 انتصارًا و7 تعادلات مقابل 11 هزيمة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط على أستون فيلا صاحب المركز الخامس، والذي يمتلك الرصيد ذاته من النقاط والانتصارات والتعادلات والهزائم.

ويسعى ليفربول إلى الحفاظ على موقعه داخل المربع الذهبي، خاصة مع اشتداد المنافسة في المراحل الحاسمة من الموسم، فيما يطمح أستون فيلا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق فوز ثمين يقوده إلى اقتحام المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

ومن المنتظر أن يخوض ليفربول مواجهة قوية أمام تشيلسي على ملعب أنفيلد في الجولة السادسة والثلاثين، قبل التوجه إلى فيلا بارك لخوض المواجهة المرتقبة أمام أستون فيلا، في لقاء قد يكون حاسمًا في سباق التأهل الأوروبي