ليفربول يجهز الوريث.. اسم جديد على رادار الريدز لخلافة الحارس الأسطوري

بدأ نادي ليفربول التحرك مبكرا في سوق الانتقالات الصيفية، بحثا عن تدعيمات قوية استعدادا للموسم الجديد، وسط تقارير متزايدة تشير إلى إمكانية رحيل الحارس البرازيلي اليسون بيكر بعد سنوات ناجحة رسخ خلالها مكانته كأحد أبرز حراس المرمى في تاريخ النادي الإنجليزي.

أليسون يقترب من الرحيل

ويحظى الحارس البرازيلي باهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، يتقدمها Juventus FC، الذي يسعى لاستغلال خبرة أليسون الطويلة وإعادته إلى الدوري الإيطالي، حيث سبق له التألق بقميص AS Roma قبل انتقاله إلى ليفربول.

ويبدو أن إدارة «الريدز» بدأت بالفعل في دراسة البدائل المحتملة، تحسبًا لرحيل أحد أهم عناصر الفريق خلال السنوات الأخيرة.

لوكاس شوفالييه يدخل دائرة اهتمام ليفربول

وبحسب ما كشفه خبير الانتقالات Ekrem Konur، فإن ليفربول وضع الحارس الفرنسي Lucas Chevalier ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال الميركاتو المقبل.

ويُعد شوفالييه من أبرز المواهب الفرنسية الصاعدة في مركز الحراسة، إذ لفت الأنظار خلال فترته مع LOSC Lille بفضل ردود فعله السريعة وقدرته الكبيرة على التعامل مع الكرات الصعبة، ما دفع باريس سان جيرمن للتعاقد معه في صيف 2025 بعقد يمتد حتى عام 2030.

صفقة ضخمة ومستقبل غير مستقر

ودفع باريس سان جيرمان نحو 55 مليون يورو، شاملة المكافآت، لحسم صفقة شوفالييه، ليصبح أحد أغلى حراس المرمى في تاريخ الكرة الفرنسية، في خطوة هدفت إلى تأمين مستقبل حراسة المرمى مع اقتراب نهاية عقد الحارس الإيطالي Gianluigi Donnarumma وعدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن التجديد.

ورغم البداية القوية للحارس الفرنسي مع الفريق الباريسي، فإن مستواه شهد تراجعا نسبيا خلال الموسم الحالي، خاصة بعد بعض الأخطاء التي دفعت المدرب الإسباني Luis Enrique إلى الاعتماد بشكل أكبر على الحارس الروسي Matvey Safonov.

وشارك شوفالييه في 26 مباراة فقط هذا الموسم، وهو ما فتح باب التكهنات حول إمكانية رحيله بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة بشكل أساسي.

لماذا يناسب شوفالييه مشروع ليفربول؟

يرى متابعون أن الحارس الفرنسي يمتلك مواصفات تتماشى مع أسلوب لعب ليفربول، خاصة قدرته على بناء اللعب من الخلف وإجادته اللعب بالقدم، وهي عناصر أصبحت أساسية في فلسفة كرة القدم الحديثة.

كما يتميز شوفالييه بسرعة رد الفعل والثبات في المواجهات الفردية، إلى جانب شخصيته الهادئة رغم صغر سنه، ما يجعله مشروعا طويل الأمد لحراسة مرمى الفريق الإنجليزي.

ويعتقد مراقبون أن انتقاله إلى الدوري الإنجليزي قد يمنحه فرصة جديدة لاستعادة بريقه، خصوصا في ظل حاجة ليفربول إلى حارس قادر على حمل إرث أليسون بيكر، الذي يُنظر إليه كأحد أساطير النادي في العصر الحديث.

صيف ساخن ينتظر «الريدز»

ويبدو أن ليفربول مقبل على صيف مليء بالتغييرات، سواء على مستوى حراسة المرمى أو بقية المراكز، في ظل سعي الإدارة لإعادة بناء الفريق والمنافسة بقوة محليًا وأوروبيًا.

ومع اقتراب فتح باب الانتقالات، تبقى الأنظار موجهة نحو مستقبل أليسون، وما إذا كان لوكاس شوفالييه سيكون بالفعل الحارس الجديد الذي سيحمل قفاز حراسة مرمى «أنفيلد» في السنوات المقبلة.