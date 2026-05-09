موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقناة الناقلة في الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مواجهة قوية تجمع بين فريقي ليفربول وتشيلسي، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2025-2026.

ويستضيف ملعب أنفيلد المباراة المرتقبة التي يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل المنافسة القوية على تحسين المراكز بجدول الترتيب قبل نهاية الموسم.

ويدخل ليفربول اللقاء بقيادة المدير الفني الهولندي آرني سلوت، وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة، بعدما تعرض لخسارة مثيرة في الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت تقلبات كبيرة وأداء هجوميًا قويًا من الفريقين.

ويأمل ليفربول في استعادة نغمة الانتصارات سريعًا، خاصة أن المباراة تُقام على ملعبه ووسط جماهيره، وهو ما يمنحه دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

على الجانب الآخر، يخوض تشيلسي المواجهة وعينه على العودة بنتيجة إيجابية من ملعب أنفيلد، بعدما تلقى خسارة في الجولة الماضية أمام نوتينجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب البطولة.

ويسعى تشيلسي إلى تحسين نتائجه في الجولات الأخيرة من الموسم، من أجل إنهاء الدوري في مركز متقدم يعكس إمكانيات الفريق والعناصر التي يمتلكها.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تُنقل عبر قناة بي إن سبورتس الناقلة الحصرية لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا