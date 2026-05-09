تشكيل ليفربول و تشيلسي في الدوري الانجليزي

أعلن ارنى سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي تشكيل الفريق لمواجهة تشيلسى فى المباراة التى تقام اليوم على ملعب «أنفيلد» ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء تشكيل ليفربول كالتالي :



- حراسة المرمى: أليسون بيكر

- الدفاع: ميلوس كيركيز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - جيرمي فريمبونج.

- الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبيرخ - كورتيس جونز.

- الهجوم: كودي جاكبو - دومينيك سوبوسلاي - نجوموها.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: يورجنسين.

خط الدفاع: كوكوريلا - كولويل - فوفانا - جوستو.

خط الوسط: كايسيدو - سانتوس - هاتو.

خط الهجوم: إنزو فيرنانديز - بالمر - جواو بيدرو