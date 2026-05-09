الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

قبل لقاء اتحاد العاصمة بـ نهائى الكونفدرالية .. ماذا يفعل الزمالك فى غياب بيزيرا ؟

بيزيرا
بيزيرا

يثير ملف غياب الجناح البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا عن مباريات الزمالك جدلاً واسعاً قبل المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة بملعب 5 يوليو فى الجزائر خاصة في ظل عدم وضوح موقفه من المشاركة بين الجاهزية الكاملة أو البدء على مقاعد البدلاء.

الإصابة التي تعرض لها اللاعب مؤخراً أعادت فتح ملف مهم داخل الفريق الأبيض وهو هل يستطيع الزمالك الحفاظ على نفس الفاعلية الهجومية بدون أحد أهم مفاتيحه الفنية؟

الأرقام لا تترك مساحة كبيرة للتأويل فمنذ انضمامه إلى الزمالك هذا الموسم شارك بيزيرا في 41 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 11 ليصل إلى 19 مساهمة تهديفية وهو الرقم الأعلى داخل الفريق هذا الموسم.

وفي بطولة الكونفيدرالية تحديداً كان تأثيره مباشراً بعدما ساهم في 6 أهداف (سجل 4 وصنع 2) وهو ما يعكس دوره الحاسم في مشوار الفريق نحو النهائي.

نتائج الزمالك في غيابه

عند النظر إلى مباريات الزمالك التي غاب عنها بيزيرا تظهر ملامح مختلفة تماماً من حيث الثبات والنتائج حيث لعب الفريق 6 مباريات بدونه جاءت نتائجها متباينة بين الفوز والتعادل والخسارة.

حقق الزمالك الفوز في مباراتين فقط خلال غيابه و تعادل في مباراتين و وتعرض لهزيمتين في مناسبتين

ورغم أن بعض هذه المباريات جاءت في ظروف خاصة مثل الاعتماد على تشكيلات غير مكتملة أو مشاركة عناصر شابة إلا أن المؤشر العام يعكس حقيقة واضحة أن الفريق يفقد جزءاً من خطورته الهجومية بدون اللاعب البرازيلي.

مباريات تظهر التأثير المباشر

في أول اختبار للزمالك بالدوري أمام سيراميكا كليوباترا غاب بيزيرا بسبب عدم الجاهزية ونجح الفريق في الفوز بهدفين دون رد لكن الأداء الهجومي لم يكن بالقوة نفسها التي ظهر بها لاحقاً مع اكتمال صفوف الفريق.

في مباراة الجونة التي انتهت بالتعادل 1-1 غاب اللاعب بسبب الإيقاف وظهر الفريق الأبيض أقل فاعلية في الثلث الأخير من الملعب مع غياب الحلول الفردية القادرة على فك التكتلات الدفاعية.

كما جلس بديلاً في مباراة كهرباء الإسماعيلية قبل أن يشارك لاحقاً وهو ما يعكس عدم استقرار حالته البدنية بشكل دائم خلال الموسم.

أما على المستوى القاري فقد غاب أيضاً عن مواجهة زيسكو يونايتد في دور المجموعات والتي انتهت بخسارة الزمالك خارج الأرض في مباراة افتقد فيها الفريق للسرعة في التحولات الهجومية.

يصنع الفارق

في المقابل كلما كان بيزيرا في حالة جاهزية ظهر تأثيره بشكل مباشر على نتائج الفريق سواء في التسجيل أو الصناعة أو خلق المساحات لزملائه في الخط الأمامي.

كما أن هدفه في شباك شباب بلوزداد في الجزائر كان من أبرز لحظات الزمالك في مشواره نحو النهائي وهو ما يعكس قدرته على الحسم في المباريات الكبرى خارج الأرض.

ما الذي يقلق الزمالك قبل النهائي؟

القلق داخل الجهاز الفني لا يرتبط فقط بغياب لاعب بل بغياب نقطة التوازن الهجومي التي يعتمد عليها الفريق في فك الدفاعات المنظمة.

بدون بيزيرا يصبح الزمالك أكثر اعتماداً على الحلول الجماعية وأقل قدرة على خلق الفارق الفردي في المساحات الضيقة وهو ما قد يكون مؤثراً في مباراة خارج الأرض مثل مواجهة اتحاد العاصمة.

التشكيل المتوقع 

ويدخل الزمالك المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل لقاء العودة خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق خلال مشواره في البطولة القارية هذا الموسم.

مشوار الفريقين إلى النهائي

وكان الزمالك قد نجح في حجز بطاقة التأهل إلى نهائي الكونفدرالية بعدما تخطى عقبة فريق أوتوهو الكونغولي في الدور نصف النهائي عقب الفوز بمجموع المباراتين ليواصل الفريق الأبيض عروضه القوية قارياً.

على الجانب الآخر تمكن اتحاد العاصمة الجزائري من الوصول إلى المباراة النهائية بعد تفوقه على فريق أولمبيك آسفي المغربي ليضرب موعداً نارياً مع الزمالك في نهائي عربي خالص ينتظره عشاق الكرة الإفريقية.

ثنائي هجومي يقود الزمالك

واستقر معتمد جمال على الاعتماد على الثنائي الهجومي ناصر منسي وعدي الدباغ في الخط الأمامي أملاً في استغلال السرعات والقدرات الهجومية للاعبين من أجل تهديد دفاع الفريق الجزائري مبكراً.

كما يراهن المدير الفني على خبرات عبدالله السعيد في وسط الملعب إلى جانب القوة الدفاعية التي يمثلها الثنائي محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام اتحاد العاصمة

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج حسام عبد المجيد محمود الونش محمد إسماعيل.

خط الوسط: عبدالله السعيد أحمد فتوح مع مفاضلة بين ربيع ومحمد شحاتة للمشاركة الأساسية.

خط الهجوم: عدي الدباغ ناصر منسي شيكو بانزا.

ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة مميزة خارج ملعبه تسهل مهمته قبل مواجهة الإياب وسط تطلعات جماهيره لاستعادة اللقب القاري وإضافة بطولة جديدة إلى خزائن النادي الأبيض

