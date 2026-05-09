شيكابالا: أزمة محتملة في خط وسط الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يواجه أزمة محتملة في خط الوسط قبل مواجهة اتحاد العاصمة، بسبب موقف اللاعب محمد شحاتة.

وأوضح شيكابالا خلال ظهوره في برنامج “قهوة فايق” أن هناك مشكلة كبيرة داخل الفريق تتمثل في احتمالية عدم جاهزية أو مشاركة محمد شحاتة في المباراة، مشيرًا إلى أنه تحدث معه بشكل مباشر.

وأضاف أنه أكد للاعب أن الأمر لا يتعلق بأي ضغط من الجهاز الفني أو الإدارة، بل هو قرار شخصي يعود له بالكامل، قائلاً له إن المشاركة يجب أن تأتي من رغبته هو أولًا، مع ضرورة احترام أي قرار يتخذه في النهاية.

وشدد على أن وجود محمد شحاتة مهم للغاية في هذه المرحلة، خاصة في ظل وجود أزمة في خط وسط الفريق، ما يجعل موقفه مؤثرًا على استعدادات الزمالك للمواجهة المرتقبة.