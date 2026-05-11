ليفربول يكرم جوتا بنصب تذكاري في ملعب أنفيلد

يعتزم نادي ليفربول بناء نصب تذكاري دائم في ملعب أنفيلد تكريما لمهاجمه السابق ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، اللذين توفيا في حادث سيارة العام الماضي في شمال غرب إسبانيا.

تم إنشاء التمثال على شكل قلب بعنوان "Forever 20" في إشارة إلى رقم قميص جوتا، والذي تم سحبه من النادي على جميع المستويات بما في ذلك فرق السيدات والأكاديمية.

سيعرض النصب التذكاري أيضا قميص سيلفا رقم 30 عندما كان يلعب مع بينافيل في دوري الدرجة الثانية البرتغالي.

وقال نادي ليفربول في بيان يوم الاثنين: "سيتم وضع التمثال على قاعدة حجرية من نوع جرانبي روك، محفور عليها بالليزر إهداء للأخوين، كما تم دمج العديد من التذكارات المادية التي تم تركها في ملعب أنفيلد في القاعدة نفسها".

ساهم جوتا في فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2022 وكأس الرابطة عامي 2022 و2024 مع النادي، وسجل 65 هدفًا في 182 مباراة مع الفريق.

قبل انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2026، كرم ليفربول المهاجم البرتغالي بالوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة ضد بورنموث.