وزير الخارجية الأمريكي: مضيق هرمز ممر دولي ولا يمكن لأي دولة التحكم فيه

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أن المباحثات جارية مع إيران ولن نسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، وأن مضيق هرمز ممر دولي ولا يمكن لأي دولة التحكم فيه.



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن لا أظن أن أي دولة في العالم تعارض حرية الملاحة في مضيق هرمز.



وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن الرئيس ترامب كان يشعر بخيبة أمل من مواقف الشركاء بحلف الناتو تجاه ما يحدث بالشرق الأوسط.



ولفت إلى أن فرض إيران رسوما على المرور عبر مضيق هرمز ابتزاز لن تقبله أي دولة، ولا أعتقد أن أي دولة ستقبل دفع رسوم مقابل المرور عبر مضيق هرمز.



