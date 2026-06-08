راشفورد يحسم موقفه من بايرن ميونيخ.. وبرشلونة يبقى الأولوية

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، من الانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات المقبلة.

مفاوضات مع عملاق ألمانيا

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بايرن ميونيخ أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع راشفورد، في إطار سعيه لتدعيم خطه الهجومي، إلا أن اللاعب لا يضع النادي البافاري ضمن أولوياته في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن راشفورد يفضل انتظار حسم مستقبله مع برشلونة، حيث لا يزال النادي الكتالوني يعمل على إيجاد صيغة تضمن استمرار اللاعب ضمن صفوفه، سواء من خلال تفعيل بند الشراء النهائي أو التوصل إلى اتفاق جديد مع مانشستر يونايتد.

وأضاف التقرير أن إدارة برشلونة لا تزال متمسكة ببقاء الجناح الإنجليزي، وتدرس أكثر من خيار لإتمام الصفقة، من بينها تمديد الإعارة أو تفعيل بند الشراء المتفق عليه.

وأكدت "ماركا" أن راشفورد يركز حاليًا بشكل كامل على مشاركته مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، على أن يؤجل حسم مستقبله النهائي إلى ما بعد انتهاء البطولة، حال تعثر المفاوضات مع برشلونة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن برشلونة يمتلك إمكانية تفعيل بند الانتقال النهائي في عقد اللاعب مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، وذلك قبل 15 يونيو الجاري.