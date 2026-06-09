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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زوجة ميدو لنجلها في عيد ميلاده: ربنا يهونها إن شاء الله

زوجه ميدو و نجلها
زوجه ميدو و نجلها
ميرنا محمود

وجهت يسرا الليثي زوجة  أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، رسالة مؤثرة إلى نجلها حسين بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت يسرا الليثي صور تجمعها مع ابنها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام وعلقت قائلة :  ربنا يهونها إن شاء الله .. الحمد الله على كل شئ بحبك يا أبني.

علي الجانب الاخر أجلت المحكمة الاقتصادية، نظر دعوى الحكم محمود البنا ضد احمد حسام ميدو للمطالبة بـ 10 ملايين جنيه بتهمة السب والقذف.

وشهدت محكمة القاهرة الاقتصادية، كواليس مثيرة في مرافعة دفاع اللاعب السابق أحمد حسام «ميدو»، خلال نظر الاستئناف المُقام منه على الحكم الصادر بحبسه شهرًا، على خلفية اتهامه بسب وقذف الحكم الدولي محمود البنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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