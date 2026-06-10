المغربي رشيد بن محمود يرفض منصب المدرب في جهاز عموته بالأهلي

كشفت مصادر مغربية عن رفض المغربي رشيد بن محمود منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني الخاص بمواطنة الحسين عموته المدير الفني المرتقب للنادي الأهلي

وتمسك رشيد بن محمود بتدريب فريق في الدوري الاماراتي خلال الفترة المقبلة مما يبعده عن الجهاز الفني المساعد لعموته بالأهلي.

وغادر بن محمود الجهاز الفني لمنتخب المغرب الأول بعد توجيه الشكر لوليد الركراكي بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وعمل بن حمودة مع عموته في منصب المدرب المساعد خلال فترته بمنتخب المحليين الذي حقق كأس العرب في 2021 وعمل معه خلال فترته في الوداد المغربي

شوبير يكشف تطورات تعاقد الأهلي مع الحسين عموتة

وفي وقت سابق أكد الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة الأهلي تتعامل مع ملف التعاقد مع المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي بسرية وهدوء، موضحا أن المدرب المنتظر يمتلك معرفة جيدة بإمكانات الفريق واحتياجاته الفنية، وهو ما يسهل عملية التأقلم حال إتمام التعاقد بشكل رسمي.

وأوضح شوبير أن الأجواء داخل القلعة الحمراء تسير بشكل إيجابي، مشددًا على أن الأرقام المتداولة بشأن قيمة راتب المدرب الجديد، سواء السنوي أو الشهري، غير دقيقة ولا تعكس حقيقة المفاوضات الجارية، مؤكدًا أن كثيرًا من المعلومات المنتشرة في هذا الشأن تفتقر إلى المصداقية.

يشار إلى ان النادي الأهلي بات قريبًا من حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بعدما قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع المدرب المغربي الحسين عموتة، الذي يبرز كأحد أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية خلفًا للدنماركي ييس توروب، وذلك استعدادًا للموسم المقبل.