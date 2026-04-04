الخرباوي يكشف دلالة ضبط قيادي بـ حسم ووصول الشرطة إلى العمق الأفريقي

علّق ثروت الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، على نجاح أجهزة الأمن في إلقاء القبض على القيادي بحركة "حسم" الإرهابية، علي عبد الونيس، مؤكدًا أن العملية تعكس قدرة الشرطة المصرية على الوصول إلى عناصر التنظيمات المتطرفة حتى خارج الحدود.

وأوضح "الخرباوي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن المتهم يُعد من العناصر الخطرة، حيث بدأت رحلته من إحدى قرى محافظة المنوفية، قبل أن يلتحق بجامعة الأزهر، ثم يتم فصله لاحقًا، ليدخل في مسار الاستقطاب داخل الجماعات المتطرفة، مشيرًا إلى أنه تولى ما وصف بـ"مسؤول الحراك" داخل الجامعة، وهو نشاط مستحدث كان يهدف إلى التمهيد للأعمال الإرهابية.

وأضاف أن القيادي الإخواني الراحل محمد كمال كان من أبرز الداعمين لفكرة إنشاء جناح مسلح داخل الجماعة، رغم خلفيته كطبيب متخصص في الأنف والأذن والحنجرة، لافتًا إلى أنه كان يحمل أفكارًا متشددة تدفع نحو العنف.

وأشار إلى أن القبض على العناصر الإرهابية يمثل "كنزًا معلوماتيًا" للأجهزة الأمنية، حيث يتيح كشف المزيد من الشبكات والخلايا، موضحًا أن استراتيجية الأجهزة الأمنية لا تستهدف التصفية بقدر ما تهدف إلى الحصول على أكبر قدر من المعلومات.

واختتم الخرباوي تصريحاته بالتأكيد على أن الأجهزة الأمنية المصرية قادرة على الوصول إلى أي عناصر متطرفة، سواء داخل البلاد أو في العمق الأفريقي.